Le Fly & Russkaja: veröffentlichen Video zu „Señorita Bam Bam“

Es reißt nicht ab: Kaum haben Le Fly, Hamburgs feinste Konzert-Zerleger zwischen Rock, Rap und Ska, ihre ergreifende Klimaschutz-Single Mutter Natur vorgelegt, veröffentlichen sie schon die nächsten Video Single ihres vierten Albums La Vie, Oder Was?, das am Freitag erschienen ist.

Nach Alessio, einem grandiosen Track, der sich mit falschen Götzen und fehlgeleiteter Selbstgeilfindung in sozialen Netzwerken auseinandersetzte, dann L’Amour, der zweiten offiziellen Single, die sich mal wieder ganz um die Kernkompetenz des Quintetts drehte, („Wir wollen alle einreiben mit Liebe pur“) und dem erwähnten Mutter Natur, ist Señorita Bam Bam nun die vierte Video-Single aus diesem fantastischen Album.

Señorita Bam Bam ist ein wahres Reggae-Rock-wird-zu-Russendiscopunk-Monster, für das die Wiener Band Russkaja nebst Balalaika und Vocals höchstselbst einen Punkrock-Endteil eingeprügelt hat, bei dem keine Arschritze trocken bleibt. Ein Kollabo-Track der ganz besonderen Art also, bei dem beide Formationen ganz ihrem ureigenen Stil treu bleiben, dies aber verehren zu einer klingenden Peitsche, wie man wohl wenige dieses Jahr zu hören bekommen wird. Señorita Bam Bam beweist ebenso wie alle anderen Vorab-Singles, dass Le Fly, generell ja vor allem eine Band, die auf Konzerten Freude, Fun und Vielseitigkeit zu einem funky Hexenkessel verrührt, mit ihrem vierten Album viele gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und in ihrer unvergleichlich lässig-ironischen Art in brillante Texte formen.

Video Premiere Señorita Bam Bam:

Neben dem am 26.08. erschienenem Album kann man Le Fly nun auch endlich wieder live dabei zuschauen, wie sie die Club- und Festivalbühnen generalstabmäßig abreißen. Aktuell reißen sie rund 15 gebuchte Festival-Auftritte ab, zuletzt zerlegten sie die Water Stage auf dem Deichbrand Festival generalstabsmäßig. Im Oktober folgt sodann die große Club-Tournee, die Le Fly zusammen mit Das Pack durch zwölf deutsche Städte führt:

13.10. Berlin, Cassiopeia

14.10. Hannover, Faust

15.10. Bochum, Rotunde

18.10. Kassel, Goldgrube

19.10. Nürnberg, Z-Bau

20.10. Dresden, Groovestation

21.10. Jena, Rosenkeller

22.10. Bremen, Tower

26.10. Düsseldorf, The Tube

27.10. München, Backstage

28.10. Stuttgart, clubCANN

29.10. Köln, Helios 37

Le Fly Jahresabschluss-Konzerte 2022:

19.11. Lübeck, Stereopark Festival

02.12. Hamburg, Markthalle (Club Headline-Show)

03.12. Dortmund, Junkyard X-Mas

Le Fly Konzert-Tickets: https://lefly-shop.de/tickets/

(Mit den Album-/Ticket-Bundles): https://lefly-shop.de/

Und folgend ausführlich alle Infos zu dem La Vie, Oder Was? Release-Konzert in Hamburg am 03.09.2022

Wann: 03.09.22 (18-22 h)

Veranstaltungsname: Hafen Inferno

Bands: Le Fly & Liedfett

Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen, bei Eventim und hier: https://link.dice.fm/hafeninferno

Mehr Infos unter:

