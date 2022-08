Hämatom: krankheitsbedingte Verschiebung von Album und Tour

Hämatom müssen schweren Herzens den Release des neuen Albums und auch ihre Liebe & Hass Tour verschieben. Doch lest selbst:

„Liebe Freaks, die folgenden Worte fallen uns unfassbar schwer, aber die bittere Realität zwang uns zu einer Entscheidung. Wir müssen sowohl den Release unseres neuen Albums Lang Lebe Der Hass wie auch die dazugehörige Liebe & Hass Tour verschieben. Grund dafür ist Nords Gesundheitszustand. Seit einigen Wochen plagen ihn massive Probleme mit seinem Gehör. Er musste sich einer sehr ernsten OP an einem Ohr unterziehen und bekam zur gleichen Zeit auch noch eine starke Entzündung im anderen Hörorgan. Die Genesung geht nur sehr langsam voran und schon für die Shows beim WOA und auf dem Summer Breeze gab es von den Ärzten ein klares Auftrittsverbot.

Wir haben buchstäblich bis zur letzten Minute gehofft, dass die Situation sich bessert und wir alles so hinbekommen wie geplant, aber egal wie man es dreht und wendet, die Gesundheit geht vor und alles andere muss sich hintenanstellen. Die Belastung einer Album Promophase und einer 9-wöchigen Tour ist so massiv, dass niemand dieses Risiko ernsthaft eingehen will und kann. Die Konsequenzen einer Überreizung und Verschleppung könnten verheerend sein. Nord muss in den kommenden Wochen Schritt für Schritt auf ein normales Belastungsniveau kommen. Langsam aufbauen, mal ne Single-Show spielen oder ein Interview geben, eine andere Alternative gibt es momentan einfach nicht.

Glaubt uns, wir freuen uns seit über zwei Jahren darauf, endlich wieder auf Tour zu gehen. Endlich die neuen Songs zu zocken und mit euch all den Scheiß zu erleben, den wir so lieben und für den wir leben. Aber auch wenn es uns das Herz bricht und es verdammt weh tut, uns bleibt einfach keine andere Wahl, als zu schieben. Das Einzige, was wir euch hier und jetzt in die Hand versprechen können ist, dass wir alles dafür tun werden, euch Liebe & Hass ab April 2023 um die Ohren zu hauen.

Unser tolles Booking-Team hat es in der Kürze der Zeit und bei einer unglaublich angespannten Marktsituation nämlich tatsächlich geschafft, eine geile Ersatztour zu stricken. Zwar konnten nicht alle Venues und Städte 1 zu 1 gehalten werden, aber doch die meisten und wir können uns weiterhin auf eine geile Zeit auf der Straße freuen… nur eben später und erst mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Denn für unsere Shows in Frankreich, Polen, Tschechien und Ungarn ließen sich auf die Schnelle leider keine Ersatztermine im Frühjahr finden. Aus diesem Grund müssen wir diese Konzerte erst mal absagen, bleiben aber dran und sobald neue Termine stehen, seid ihr die ersten, die sie erfahren.

Auch unsere beiden Special Guests Equilibrium und The O’Reillys And The Paddyhats werden uns im Frühjahr leider nicht begleiten. Es freut uns aber tierisch, dass wir unsere geliebten Dymytry Worldwide Monster für die Ersatztermine gewinnen konnten. Wir lieben die Jungs seit unserer Bestie Der Freiheit Tour innig und auch eure Anfragen einer wiederholten Zusammenarbeit haben in den letzten Jahren nicht abgerissen. Also könnt ihr euch nun auf einen maskierten Doppelpack freuen.

Glaubt uns, auch wenn wir alle zusammen in den letzten Jahren Kummer gewohnt sind, das war in dieser Form so einfach nicht gewollt und geplant. Aber wir müssen abermals das Beste aus der Situation machen, den Blick nach vorne richten und vor allem Nord ganz fest die Daumen für eine baldige und vollständige Genesung zu drücken. Tickets dürft ihr natürlich sehr gerne behalten oder sie an den zuständigen VVK-Stellen zurückgeben.

Abschließend noch mal die konkreten neuen Termine und ein vorausgeschickter riesengroßer Dank für euer Verständnis.

Hämatom

Liebe & Hass Tour

Support: Dymytry

14.04.23 DE-Berlin, Columbiahalle

15.04.23 DE-Hamburg, Sporthalle (Tickets aus der edel.optics Arena behalten ihre Gültigkeit)

21.04.23 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

22.04.23 CH-Pratteln, Z7

28.04.23 DE-Geiselwind, Eventhalle Geiselwind

29.04.23 DE-Leipzig, Haus Auenseee

04.05.23 AT-Vienna, Simm City

05.05.23 DE-Memmingen, Kaminwerk (Tickets für beide Termine behalten ihre Gültigkeit für den 05.05.2023)

06.05.23 DE-Dresden, Alter Schlachthof

12.05.23 DE-Rostock, Moya

19.05.23 DE-Saarbrücken, Garage

20.05.23 DE-Munich, Tonhalle

26.05.23 DE-Stuttgart, LKA Longhorn (Tickets aus der Porsche Arena behalten ihre Gültigkeit)

27.05.23 DE-Frankfurt, Batschkapp (Tickets für die Show in Offenbach behalten ihre Gültigkeit für FFM)

Alle anderen Tickets behalten auch ihre Gültigkeit. Aktuelle Infos findet ihr immer hier: https://www.haematom.de„

