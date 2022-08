The Hirsch Effekt: Vinyl-EP „Solitaer“ und CD-Album „Solitaer / Gregaer“ erschienen

Am Freitag ist das lange angekündigte Album Solitaer / Gregaer der progressive Metaller The Hirsch Effekt erschienen (und auch die zweite Vinyl-EP Solitaer).

Wobei der Begriff Album hier ein wenig irreführend ist, denn es handelt sich nicht um das neue Album der Band, sondern um die beiden zusammengefassten EPs gleichen Namens. Diese wiederum haben eine sehr interessante Geschichte, was die Entstehungsweise angeht (siehe unten) und daher darf man Solitaer / Gregaer als spannendes Experiment einer Band bezeichnen, die bekannt dafür ist, unkonventionelle Wege zu beschreiten.

Solitaer Info:

Die Social Distancing Einschränkungen der Corona-Zeit veranlassten The Hirsch Effekt zu einem radikalen Schritt: Was wäre, wenn man sich für die nächste Veröffentlichung nicht nur alleine aufnehmen, sondern auch die Songs alleine schreiben würde? Je ein Song pro Bandmitglied. So entstand das Konzept zu Solitaer, was “einzeln lebend” bedeutet und somit das Antonym zu gregär darstellt. Social-Distancing als Songwriting-Konzept. Die Meinung der anderen Bandmitglieder war zwar erwünscht, brauchte aber keinen Einfluss auf das Schaffen der drei Musiker zu nehmen. So sind drei Songs entstanden, die zwar alle typischen Merkmale erkennen lassen, die Teil der Hirsch Effekt-Rezeptur sind, sich aber doch vom typischen The Hirsch Effekt-Material unterscheiden. Das Ergebnis klingt nicht nur nach einem extrem spannenden Experiment, sondern eben auch sehr extrem. Abgerundet wird die Solitaer EP von einer Bandversion des Songs Gregaer, der ursprünglich als Orchesterversion geschaffen wurde.

Gregær Info:

Auf Gregær gibt die deutsche Progressive Metal Größe The Hirsch Effekt einigen ihrer Songs ein neues Gewand. Zusammen mit 17 jungen klassischen Musiker*innen aus Hannover und neuen Arrangements von Anthony Williams, entstanden Orchester Version der Titel Natans, Domstol und Kollaps sowie der brandneue Song Gregær. Auf Gregær verschmelzen diese vier Werke nun zu einer einzigartigen EP, die als streng limitierte LP Version sowie Stream und Download erscheint.

Tourdaten:

02.09.22 DE, Bremen – Tower •

03.09.22 DE, Erfurt – Engelsburg •

08.09.22 DE, Bochum – Rotunde •

09.09.22 DE, Saarbrücken – Garage •

10.09.22 DE, Augsburg – Soho Stage •

11.09.22 CH, Luzern – Sedel •

14.09.22 DE, Leipzig – Naumanns +

15.09.22 DE, Marburg – KFZ +

16.09.22 DE, Siegen – Vortex +

17.09.22 DE, Düsseldorf – Tube +

21.09.22 DE, Hamburg – Logo +

22.09.22 DE, Wiesbaden – Schlachthof +

23.09.22 DE, Göttingen – Exil +

24.09.22 DE, Braunschweig – Eulenglück +

24.02.23 DE, Rostock – M.A.U Club

25.02.23 DE, Kiel – Die Pumpe

01.03.23 DE, Nürnberg – Z-Bau

04.03.23 DE, Stuttgart – JuHa West

* Special Guest: Sunfall

• Special Guest: Anthony Williams

+ Special Guest: A Kew’s Tag

https://www.facebook.com/thehirscheffekt