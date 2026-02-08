The Hirsch Effekt: veröffentlichen Dokumentation zu ihrem neuen Album „Der Brauch“

Am 30.01.2026 haben The Hirsch Effekt aus Hannover ihr siebtes Album Der Brauch über Long Branch Records veröffentlicht. Die Plattentaufe feierte die einzigartig-klingende Band nicht mit einem herkömmlichen Release-Konzert, sondern mit der Premiere einer Album-Dokumentation.

Filmemacher Florian Glock begleitete den Entstehungsprozess des Albums mit seiner Kamera: Das Ergebnis ist eine halbstündige Dokumentation, die in sehr nahen Bildern und Momenten die Entstehung, die Hintergründe und Gedanken hinter Der Brauch beleuchtet.

Besonders Sänger und Gitarrist Nils Wittrock lässt darin sehr tief auch in sein Inneres und seine Selbstwahrnehmung als Künstler blicken, und erklärt, wie es dazu kam, dass er das Album diesmal zu großen Teilen im Alleingang geschrieben hat. Auch gibt es Hintergründe zu zahlreichen waghalsigen Kompositions- und Musiktheorie-Themen, die bei einem hochkomplexen Sound wie bei einer Band wie The Hirsch Effekt natürlich nicht ausbleiben. Ab sofort ist die gesamte Dokumentation auch über den YouTube-Kanal der Band zu sehen:

Von Ende Februar bis Ende Mai ist die Band auf ausgiebiger Headline-Tour:

The Hirsch Effekt – Der Brauch – Live 2026:

25.02. Schweinfurt, Kulturhaus Stattbahnhof

26.02. CH – Aarau, KIFF

27.02. Karlsruhe, Jubez

28.02. Ulm, Roxy

05.03. Berlin, Badehaus

06.03. Hamburg, Logo

07.03. Düsseldorf, Ratinger Hof

12.03. Wiesbaden, Schlachthof

13.03. Kassel, Goldgrube

14.03. Erfurt, Museumskeller

19.03. Bremen, Tower

20.03. Oberhausen, Druckluft

21.03. Leipzig, Naumanns

21.05. Saarbrücken, Garage

22.05. Münster, Sputnikhalle

23.05. Köln, Helios 37

