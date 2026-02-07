Female Fronted Rockfestival: Bandausfall wird mit Quiet Girl ausgeglichen

Da plant man, da macht man, und es kommt doch alles anders. Nachdem schon Wasted Origin absagen mussten, trifft es nun auch Sacred Groove. Allerdings konnte durch das hervorragende Netzwerk umgehend mit Quiet Girl auch hier ein vollwertiger Ersatz gewonnen werden.

Quiet Girl ist eine junge All-Girl-Rockband aus Lübeck und Hamburg. Sie wurde Anfang 2024 von drei Teenager-Musikerinnen – Nele (Gitarre & Gesang), Merle (Bass & Gesang) und Ina (Schlagzeug) – gegründet.

Musikalisch verbinden Quiet Girl Alternative Metal, Post-Grunge, Punk und Hardcore zu einem rohen, energiegeladenen Sound, der von mitreißenden Riffs und emotionaler Intensität geprägt ist. Der bewusst provokante Name spielt mit gesellschaftlichen Erwartungen an Mädchen und steht für Selbstbehauptung und Durchsetzungswillen.

Die Band hat bereits zahlreiche Live-Auftritte (z. B. im Rahmen der Kieler Woche und im Hamburger Raum) gespielt, mehrere Preise gewonnen und gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer-Acts im norddeutschen Rockbereich. Gestern, am 6. Februar 2026, veröffentlichten Quiet Girl ihre Debüt-EP Don’t Be Quiet mit Songs über Selbstbestimmung und Empowerment. Wir freuen uns auf die Songs, denn die EP ist bewusst nicht auf Spotify erschienen.

Informationen zu den anderen Bands im Line-Up bekommt ihr hier in der Bandvorstellung!

Aktuelle Infos und Tickets bekommt ihr auf der Webseite des Vereins oder auf Facebook.

Tickets bekommt ihr auch physisch bei Insound Kiel, Gablenzstraße 5, 24114 Kiel.

Kosten:

Vorverkauf 18,00 €

Abendkasse 25,00 €