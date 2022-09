Joachim Witt am 01.09.2022 im Das Bett in Frankfurt

Band: Joachim Witt

Ort: Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 01.09.2022

Kosten: 50 € VVK, 55 € AK

Genre: NDW, NDH, Rock, Pop

Besucher: 400

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/joachim-witt/

Setliste:

Rübezahl Dämon Kopfschwul Wo Blüht Der Mohn Die Erde Brennt Es Regnet In Mir Ohne Dich Die Flut Die Wölfe Ziehen Geist An Das Licht Geh Deinen Weg Quo Vadis Das Leben In Mir Herr Der Berge Supergestört Und Superversaut Goldener Reiter Herbergsvater

Heute Abend ist der Grandseigneur der deutschen Musik im Das Bett in Frankfurt. Hier beginnt seine aktuelle Tour Rübezahl Zurück Auf Reise. Das lassen sich Heike und ich natürlich nicht entgehen. Als Goldener Reiter sattele ich natürlich das Pferd und ab geht es nach Frankfurt. Das Pferd ist in diesem Fall allerdings ein Fiat Panda, der uns aber zuverlässig zum Bett nach Frankfurt bringt. Beim Einfahren an der Location sehen wir bereits eine große Menschenmenge. Wie gut, dass wir mit dem kleinen Fiat Panda unterwegs sind, denn so bekommen wir nebenan noch den letzten (kleinen) Parkplatz.

Das Bett ist heute richtig gut gefüllt. Viele wollen den Nachholtermin wahrnehmen. Ursprünglich wollte Rübezahl Joachim Witt ja bereits früher hier sein, leider machte ihm da Polly (Corona) einen Strich durch die Rechnung.

Am Eingang erfahren wir, dass der geplante Support ausfällt (ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass ein Support geplant war). Auch der Beginn des Konzertes wird sich nach hinten verschieben. Alles kein Problem. Rübezahls Fangemeinde wartet geduldig.

Nach 21 Uhr geht es endlich los. Rübezahl Joachim Witt kommt im Mantel und Kapuze auf die Bühne und präsentiert den gleichnamigen Song. Dabei hat er einen großen Wanderstock. Der Rübezahl Auftritt hat schon etwas. Im Stehen wandert er quasi durch die Berge, ganz einsam und doch von einer tollen Band begleitet. Auf Rübezahl geht es mit Dämon noch etwas düsterer weiter.

Nach diesem Song eine erste Ansprache: „Guten Morgen … Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin gerade erst aufgestanden. Schön, dass ihr gekommen seid und den Eingang gefunden habt … bei eurem Zustand. Ich meine jetzt, wenn ihr meine Musik mögt … das ist ja auch schon ein bedenklicher Zustand!“ Lacher und Applaus und es geht mit dem harten NDH weiter.

Der Mann hat es echt drauf, er weiß sein Publikum wie ein Rattenfänger einzufangen. Er schlüpft in verschiedene Rollen und Musikstile und auch immer wieder spricht er seine Fans direkt an. So auch mich, als er mich irgendwann mit der Kamera wahrnimmt: „Ist alles scharf? Ich hoffe, dass du die Kamera auf scharf gestellt hast.“

Rübezahl Joachim Witt hat sich in seiner fünfzigjährigen Karriere schon mehrmals neu erfunden. Die Songauswahl hat er angeblich aufgrund der Anzahl der Klicks ausgewählt. Nummern, die er gerne spielen würde, kann er aufgrund zu weniger Klicks heute nicht spielen, das sagt er natürlich mit einem Lächeln. Der Mann kann spielen, was er will, denn Das Bett hier brennt sowieso für ihn.

Schnell sind wir auch schon in der Mitte der Setliste angekommen und es kommt die Flut, einer seiner ganz großen Hits, den er 1988 zusammen mit Peter Heppner veröffentlichte. So geht es heute Abend Schlag auf Schlag. Joachim Witt ist noch einmal der Herr Der Berge. Supergestört Und Superversaut (so jedenfalls ein Songtitel) ist er sowieso und er ist auch der Goldene Reiter. Sein großer Hit aus der Neue Deutsche Welle Zeit darf heute natürlich nicht fehlen. Auf den warten hier alle. Im Galopp des Goldenen Reiters sind die Fans dabei.

Als Zugabe gibt es noch ein Tri Tra Trulala (Herbergsvater), dann ist aber Schluss mit dem tollen Konzertabend.

Die aktuelle Tour geht übrigens noch bis Ende des Monats. Hier könnt ihr sehen, wo der Goldene Reiter noch aufschlagen wird.

Fazit: Toller Konzertabend mit einem der ganz großen im deutschen Musikbusiness. Joachim Witt kam heute als Rübelzahl ins Bett (obwohl gerade erst aufgestanden, wie er selbst sagte) und schwang sich aufs Pferd, um als Goldener Reiter dieses mit einem großen Tri Tra Trulala wieder zu verlassen. Die Fans sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen!