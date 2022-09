Evergrey: starten ihre Europatour am 16.09.2022

Die schwedischen Dark Melodic-Metal-Meister Evergrey gehen diesen Monat auf eine ausgedehnte Europatournee, bei der sie ihre technischen Riffs, dramatischen Synthesizer und ihre stimmliche Intensität live auf den Bühnen der größten europäischen und britischen Metropolen präsentieren werden. Die riesige Tournee beginnt am 16. September und wird durch 36 Städte führen!

Evergrey – Europatour 2022

16.09.22 NL – Eindhoven / Dynamo

17.09.22 GB – London / 229 venue

18.09.22 GB – Nottingham / Rescue Rooms

19.09.22 GB – Bristol / Thekla

20.09.22 GB – Manchester / Academy 3

21.09.22 IE – Dublin / Voodoo Lounge

22.09.22 GB – Glasgow / Cathouse

23.09.22 GB – Newcastle / St Dom’s Social Club

24.09.22 GB – Birmingham / The Asylum 2

25.09.22 NL – Leiden / Gebr. De Nobel

27.09.22 DE – Bremen / Tivoli

28.09.22 DE – Stuttgart / Im Wizemann Club

29.09.22 DE – Berlin / Columbia Theater

30.09.22 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

01.10.22 DE – Oberhausen / Resonanzwerk

02.10.22 DE – Lindau / Club Vaudeville

03.10.22 FR – Colmar / Le Grillen

04.10.22 DE – München / Backstage Halle

05.10.22 DE – Hannover / Faust

06.10.22 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

07.10.22 BE – Vosselaar / Biebob

08.10.22 DE – Mannheim / 7er Club

09.10.22 SI – Ljubljana / Orto Bar

11.10.22 HU – Budapest / Barba Negra

12.10.22 AT – Graz / Dom im Berg

13.10.22 PL – Wroclaw / Akademia

14.10.22 AT – Wien / Viper Room

15.10.22 DE – Nürnberg / Hirsch

16.10.22 DE – Trier / Mergener Hof

17.10.22 CH – Luzern / Schüür

18.10.22 FR – Lyon / CCO Villeurbanne

19.10.22 ES – Barcelona / Boveda

20.10.22 ES – Madrid / Shoko

21.10.22 ES – Pamplona / Totem

22.10.22 FR – Toulouse / L’Usine

23.10.22 FR – Paris / Petit Bain

