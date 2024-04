Evergrey: haben erste Single „Falling From The Sun” + offizielles Musikvideo veröffentlicht

Seit über drei Jahrzehnten kreieren Evergrey Songs, die mit einer Symbiose aus Härte und Melancholie direkt ins Herz gehen und ziehen damit Fans weltweit in ihren Bann. Jetzt schreibt die Band aus Schweden ihre Erfolgsgeschichte weiter: Das neue Album Theories Of Emptiness erscheint am 7. Juni 2024 via Napalm Records. Zusammen mit der Albumankündigung veröffentlichen Evergrey die erste Single Falling From The Sun, die schnelle Riffs mit starken Refrains und melancholischen Texten kombiniert. Der Album-Opener ist eine Reminiszenz an den Track Ominous, der auf dem Vorgängerwerk A Heartless Portrait (The Orphean Testament) zu finden ist.

Das Musikvideo zu Falling From The Sun fesselt nicht nur durch hohe Qualität, sondern auch durch mächtigen Pyroeinsatz, wie man ihn so in der Geschichte der Band noch nicht erlebt hat.

Evergrey über Falling From The Sun: „Falling From The Sun ist ein explosiver Song, der alles repräsentiert, worum es uns geht – nicht nur auf diesem Album. Er verkörpert die Energie, die man von einem tollen neuen Evergrey-Song erwartet. Er hat das Riff, die stampfenden Drums, den Bombast und eine unvergessliche Hook, auf die wir sehr stolz sind, sie geschrieben zu haben. Jetzt wollen wir, dass ihr euch so schnell wie möglich von der Magie des gesamten Albums überzeugen könnt, aber lasst uns mit Falling From The Sun beginnen. Wir hoffen, dass er euch euer gesamtes Leben über begleiten wird und bestmöglich die Zeit bis zur nächsten Single und zum nächsten Video füllt. Wir haben gefühlt ein Hollywood-Budget für die Pyrotechnik in diesem Video ausgegeben. Das Feuerwerk, das auf uns niederregnete, gab uns für eine Weile das Gefühl, echte Rockstars zu sein, und der Song selbst fühlt sich wie ein Rockstar an! Wir können eure Reaktion kaum erwarten!“

Theories Of Emptiness wurde von Tom S. Englund und Jonas Ekdahl produziert und von Adam „Nolly“ Getgood (Ex-Periphery) gemischt, mit dem Evergrey während des gesamten Entstehungsprozesses eng zusammengearbeitet haben, um das klangliche Profilbestmöglich zu entfalten. Gemastert wurde Theories Of Emptiness von Thomas „Plec” Johansson, der durch seine Arbeit mit Soilwork, The Night Flight Orchestra, Onslaught, The Gems, Eleine und vielen weiteren Bands bekannt ist. Theories Of Emptiness ist der Nachfolger des 2022 erschienenen A Heartless Portrait (The Orphean Testament), mit dem Evergrey weltweit Charterfolge verbuchen konnten (#3 in Schweden [Metal], #5 der Top New Artist Albums USA, #7 in Finnland und #12 in Deutschland).

„Für uns ist es das Wichtigste, uns weiterzuentwickeln“, betont Tom S. Englund, während er über die elf neuen Songs spricht. „Wir wollen nicht, dass unsere Musik stagniert, sondern dass sie innovativ bleibt. Mit jedem Album streben wir nach etwas Neuem – einer einzigartigen Nuance, einem neuen Klang, einem frischen Ansatz im Songwriting oder nach innovativen Produktionstechniken.“

Und in der Tat: Evergrey haben auf ihrem neuesten Werk keinen Stein auf dem anderen gelassen. Alle Tracks auf Theories Of Emptiness stehen in perfekter Harmonie zueinander oder sie ergänzen sich eindrucksvoll: Die aufbrausenden Klänge von Misfortune bilden einen Kontrast zum unbeschwerten Auftakt von To Become Someone Else. Dann gibt es die sensible Ballade Ghost Of My Hero auf der einen und die wütenden Riffs von We Are The North auf der anderen Seite. Say verwebt Härte mit hypnotisierenden Keyboards und unvorhersehbaren Instrumentalparts, wie sie auch auf The Night Within zu hören sind. Für Cold Dreams haben sich Evergrey mit Landsmann Jonas Renkse (Katatonia) zusammengetan, der den Track mit seinem Gastbeitrag untermalt. Darüber hinaus überrascht Englunds Tochter Salina mit kraftvollen Backing Vocals, die Cold Dreams zusätzliche Härte verleihen. Mit einem Spoken-Word-Outro in A Theory Of Emptiness und zarten Pianoklängen beenden Evergrey ihr neuestes Opus, das die Hörer*innen auf eine Reise durch Licht und Dunkelheit führt, um die eigenen Gefühle zu hinterfragen. Evergrey zeigen sich zugleich angenehm vertraut und innovativ und legen eine Leidenschaft an den Tag, die Theories Of Emptiness mit jeder Note atmet.

Tom Englund ergänzt: „Wir können es kaum erwarten, euch unser neues Album zu präsentieren! Theories Of Emptiness enthält so viele neue Elemente und respektiert unsere Vergangenheit gleichermaßen. Wir haben einfach das verfeinert, was wir schon immer gemacht haben, und versucht, es so zeitgemäß wie möglich zu gestalten, um uns selbst sowie unseren Erwartungen, was den Sound betrifft gerecht zu werden. Die Zusammenarbeit mit Adam „Nolly“ Getgood hat uns zusätzlich befeuert und motiviert, unser Bestes zu geben. Wir wollten alles geben, was wir können, um die besten Songs zu schreiben. Ich glaube wir haben dieses Ziel erreicht. Was die Soundqualität angeht, haben wir das Gefühl, dass es mit dem Besten, was die Welt heute zu bieten hat, gleichauf liegt. Das ist eine mutige Aussage, hinter der ich für den Rest meines Lebens stehen werde. Evergrey in eine neue Ära zu bringen, fühlt sich genauso an wie am Beginn unserer Karriere. Wir sind motivierter denn je und können es kaum erwarten, diese neue Musik für euch zu spielen, zumal wir bald viele Tourneen ankündigen werden.

Schließlich müssen wir noch erwähnen, dass wir nicht stolzer sein könnten, unseren Gast für dieses Album anzukündigen: Seit Jahrzehnten bereichert Jonas Renkse die Musik von Katatonia mit seinem einzigartigen Talent. Nun dürfen wir in der Band und die Fans von Evergrey dasselbe erleben. Wir könnten nicht aufgeregter sein! Vielleicht könnt ihr Jonas sogar zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder growlen hören…

In Liebe, Tom„

Theories Of Emptiness Tracklist:

1. Falling From The Sun

2. Misfortune

3. To Become Someone Else

4. Say

5. Ghost Of My Hero

6. We Are The North

7. One Heart

8. The Night Within

9. Cold Dreams

10. Our Way Through Silence

11. A Theory Of Emptiness

Theories Of Emptiness wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– Deluxe Bag inkl. 1CD Digisleeve, 1CD Cardboard Sleeve mit 2 Bonustracks, Anhänger, Patch Album Artwork, Sonnenbrille mit Bandlogo, Artprint DIY Puzzle, alles verpackt im exklusiven Baumwollbeutel – nur exklusiv im Napalm Records Mailorder (streng limitiert auf 400 Exemplare weltweit)

– 1LP Die Hard Gatefold Purple/White Splatter inkl. 24 Seiten Booklet, Record Butler – nur exklusiv im Napalm Records Mailorder (streng limitiert auf 500 Exemplare weltweit)

– 1LP Gatefold Translucent – nur exklusiv im Napalm Records Mailorder (streng limitiert auf 300 Exemplare weltweit)

– 1LP Gatefold Black

– Digisleeve

– Digital Album

Evergrey live 2024:

Latin America Tour 2024

11.06.24 MX – Mexico City / Foro Veintiocho

13.06.24 CO – Bogota / Ace of Spades

14.06.24 PE – Lima / Teatro Kantaro

16.06.24 CL – Santiago / Club Chocolate

18.06.24 AR – Buenos Aires / El Teatrito

20.06.24 BR – Brasilia / Toinha

22.06.24 BR – Sao Paulo / Carioca Club

23.06.24 BR – Limeira / Mirage

Scandinavian Tour – Info folgt in Kürze

European Tour – Info folgt in Kürze

Festivals 2024

08.08.24 UK – Catton Park, Derby / Bloodstock Open Air

17.08.24 RO – Caransebes / Gugulan Rock Open Air

31.08.24 GR – Rethymno, Island of Crete / Rethymno Rocks Open Air

02.11.24 NL – Podium Gigant, Apeldoorn / Brainstorm Open Air

07.11.24 CH – Sarnen / Urrock Musik Festival

22.-23.11.24 DE – Weissenhäuser Strand / Metal Hammer Paradise

Evergrey sind:

Tom S. Englund – Vocals, Guitar

Henrik Danhage – Guitar

Rikard Zander – Keyboard

Jonas Ekdahl – Drums

Johan Niemann – Bass

