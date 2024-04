Anvil: veröffentlichen erste Video-Single „Feed Your Fantasy“ vom neuen Album

Die kanadische Kultband Anvil hat ein brandneues Studioalbum angekündigt! One And Only erscheint am 28. Juni 2024 über AFM Records, ein Musikvideo zu ihrer ersten Single Feed Your Fantasy seht ihr weiter unten.

In einem Ranking der einflussreichsten Bands in der Geschichte des Heavy Metals, sichern sich Anvil ohne Frage einen der vordersten Plätze. Das aus dem kanadischen Toronto stammende Trio mit ihren beiden Masterminds Steve ‚Lips‘ Kudlow und Robb Reiner, sowie Bassist Chris Robertson, kann nicht nur eine imposante Karriere mit vielen Höhepunkten – aber auch den allseits bekannten Tiefen – vorweisen, sondern hat zahlreiche, weltberühmte Bands nachhaltig beeinflusst, von Metallica bis Slayer und darüber hinaus. Ihr kommendes, 20. Studioalbum trägt daher zurecht den bezeichnenden Titel One And Only: Anvil sind und bleiben einzigartig und prägen die aktuelle Metal-Szene auf ähnlich eindrucksvolle Weise wie schon zu Beginn ihrer Karriere. Womit ihnen dies gelingt? Mit schnörkellosen, von messerscharfen Riffs und griffigen Hooks angetriebenen Metal, den die Musiker weiterhin mit bewundernswerter Lässigkeit und großer Leidenschaft zelebrieren. „Wir sind unserem alten Stil so ähnlich wie seit Jahren nicht mehr”, charakterisiert Frontmann Lips Kudlow die neue Scheibe und fügt hinzu: „Wir haben alle unsere moderneren Aspekte fallengelassen, insbesondere die 90er-Jahre-Version von Anvil. Es gibt keine sexuellen Themen und keine Thrash-Speed-Songs wie auf früheren Alben.”

Anvils erste Single-Auskopplung Feed Your Fantasy ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern verfügbar.

Den Videoclip seht ihr hier:

One And Only verspricht allerbeste Anvil-Unterhaltung vom Feinsten: Während Gitarrist & Sänger Lips als einer der charismatischsten und interessantesten Geschichtenerzähler im Metal gilt, halten Chris Robertson und Schlagzeuger Robb Reiner mit gewohnter Souveränität das Tempo hoch und liefern die perfekte Rhythmus-Fraktion für Lips. Anvil haben in ihrer langjährigen Karriere mehrfach die raue, oftmals unbarmherzige Seite der Musikindustrie zu spüren bekommen, ohne jedoch ihren Idealismus, ihre Motivation und ihre Energie zu verlieren, was man auch One And Only sofort spürbar anhört.

Produziert wurde der neue Anvil Longplayer wie schon die vier Vorgängeralben von Martin ‚Mattes’ Pfeiffer (u.a. U.D.O.) und Jörg Uken in dessen Soundlodge-Studio. Auch Pfeiffer und Uken sind für Lips “…unsere allererste Wahl, the one and only. Wie immer haben Mattes und Jörg großartige Arbeit geleistet, indem sie unsere besten Performances ausgewählt und dafür gesorgt haben, dass die Scheibe einen erstklassigen Sound bekommt. Tolle Jungs, die die Band verstehen und genau wissen, was am besten zu uns passt.”

Album-Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

One And Only Tracklist:

1. One And Only

2. Feed Your Fantasy

3. Fight For Your Rights

4. Heartbroken

5. Gold And Diamonds

6. Dead Man Shoes

7. Truth Is Dying

8. Rocking The World

9. Run Away

10. World Of Fools

11. Condemned Liberty

12. Blind Rage

Anvil live:

02.05.2024 (CA) Ajax / The Edge

25.05.2024 (DE) Schönenberg-Kübelberg / Iron Fest Open Air

29.06.2024 (FR) Clisson, Hellfest

22.11.2024 (DE) Weissenhäuser Strand / Metal Hammer Paradise

Anvil sind:

Steve ‚Lips‘ Kudlow – Gesang/Gitarre

Robb Reiner – Drums

Chris Robertson – Bass/Gesang

