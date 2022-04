Anvil: veröffentlichen neuen Song aus kommendem Album „Impact Is Imminent“

Am 20. Mai veröffentlichen die Heavy Metal Pioniere Anvil ihr brandneues Album, Impact Is Imminent, über AFM Records.

Auf ihrem 19. Longplayer feuern Anvil wie gewohnt erbarmungslose Riff-Gewitter, eisern vorwärtsmarschierende Drums und druckvolle Bass-Grooves ab, gekrönt von Gesangsmelodien und Texten, die sich unweigerlich im Gehör festbeißen. Wie immer befinden sich Lips Kudlow und Gründungs-Kollege und Schlagzeuger Robb Reiner, im Epizentrum des schwermetallischen Treibens. Ihnen zur Seite/Saite steht seit acht Jahren Bassist Chris Robertson, der nicht nur menschlich zu Anvil passt, sondern mit seinen kraftvollen tiefen Bass Frequenzen und Backing-Vocals, mit denen bei Anvil die mehrstimmigen Gesänge zurückgekehrt sind, die 14 neuen Songs veredelt.

Nach der erst kürzlich veröffentlichten, ersten Vollgas-Single Ghost Shadow, folgt nun eine weitere Hörprobe aus Impact Is Imminent! Das neue Lyric Video zu Take A Lesson seht ihr ab sofort hier:

„Auf keinem unserer bisherigen Werke waren Musik und Texte so eng miteinander verschmolzen wie auf Impact Is Imminent“, erklärt Lips stolz. „Alles fügt sich homogen zusammen. Dadurch klingen die neuen Stücke bis in die kleinsten Details hinein wie aus einem Guss, sowohl rhythmisch als auch harmonisch. Früher waren unsere Studioaufenthalte mitunter wie ein Sprung ins kalte Wasser, bei dem man vieles improvisieren oder kurzfristig entscheiden musste. Diesmal dagegen hatte ich im Vorfeld der Aufnahmen nicht nur ausreichend Zeit fürs Songwriting, sondern auch die Muße, alle Ideen auf Herz und Nieren zu prüfen und so lange an ihnen zu feilen, bis sie perfekt waren.“

Nach über 40 Jahren in der Musikbranche, weltweiten Tourneen in ausverkauften Locations, nicht zu vergessen ihr Kult-Film Anvil! The Story Of Anvil – die Nummer 1 Musikdoku, welche in jede gut sortierte Film-Kollektion eines jeden Metalheads gehört – zählt das kanadische Trio unangefochten zu einer der prägendsten Bands ihres Genres; nicht ohne Grund werden Anvil als eine der Haupteinflüsse von Größen wie Slayer, Megadeath, Metallica oder Anthrax genannt.

Produziert wurde Impact Is Imminent – wie schon die drei Vorgänger Anvil Is Anvil (2016), Pounding The Pavement (2018) und Legal At Last (2019) – von Martin ‚Mattes’ Pfeiffer (u.a. U.D.O.) und Jörg Uken in dessen Soundlodge-Studio. Hier war also erneut die Erfolgskonstellation Anvil/Pfeiffer/Uken am Werk!

Impact Is Imminent erscheint am 20. Mai über AFM Records und wird als CD, Vinyl und Digitalen Formaten erhältlich sein. Vorbestellungen sind HIER möglich!

Tracklist:

01. Take A Lesson

02. Ghost Shadow

03. Another Gun Fight

04. Fire Rain

05. Teabag

06. Don‘t Look Back

07. Someone To Hate

08. Bad Side Of Town

09. Wizard´s Wand

10. Lockdown

11. Explosive Energy

12. The Rabbit Hole

13. Shockwave

14. Gomez

Anvil sind:

Steve ‚Lips‘ Kudlow – Vocals/Gitarre

Robb Reiner – Drums

Chris Robertson – Bass/Vocals

