Kalahari: die neue Single „Fear Doubles The Blast“ unterstützt Menschen, die unter Panikattacken leiden

Die italienischen Modern Metaller Kalahari haben eine neue Single veröffentlicht! Der neue Track heißt Fear Doubles The Blast und ihr könnt euch das Video auf Spaceuntravel ansehen:

Nachdem es bei The Swarm um Konformismus und individuelle Freiheit ging, redet das Quintett weiter über soziale Themen und beschäftigt sich im neuen Track mit Panikattacken. Der Sänger Nicola Pellacani erklärte:

„Fear Doubles The Blast ist ein hektischer Metal-Song, den wir geschrieben haben, nachdem einige von uns Panikattacken erlebt hatten. Wir wollten den Zuhörer und den Zuschauer wirklich in eine andere Denkweise versetzen, in der jede Kontrolle verloren geht und die Person vollständig von der Angst beherrscht wird. Panikattacken betreffen 10 bis 15 % der Menschen und mit diesem Lied wollen wir Seite an Seite mit denen stehen, die diese schreckliche Erfahrung gemacht haben, und sie wissen lassen, dass es in Ordnung ist, manchmal zerbrechlich zu sein.

Angst kann aus Gründen, die wir nicht sehen, in uns geboren werden. In diesem Moment liegt wahre Stärke in denen, die solche Angst akzeptieren und sich ihr stellen, bis sie in der Lage sind, sie zu besiegen.

Unser neuer Song ist inspiriert von Bands wie Lamb Of God, Orbit Culture und Jinjer, die wir für ihren extremen Groove und ihre Härte lieben, kombiniert mit großartigen melodischen Momenten und epischen Abschnitten. Wir hoffen wirklich, dass dieser Song bei dir ankommt, und wenn du Lust hast, uns zu helfen, teile ihn einfach mit deinen Freunden!”

Fear Doubles The Blast wurde von Jarno Bellasio (Theorem Studio) aufgenommen. Mixing und Mastering von Federico Ascari (Wavemotion Recordings). Synths von Valerio Quirini (Vaqui Recordings). Musikvideo Regie/Editing von Mattia Castiglia. Artwork von Gino Annichiarico.

Line-Up:

Nicola Pellacani – Gesang

Gabriele Bartolucci – Gitarre

Gino Annichiarico – Gitarre

Joshua Pini – Bass

Alessandro Visani – Schlagzeug

Kalahari online:

Facebook

Instagram