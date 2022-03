Anvil: geben neues Album „Impact Is Imminent“ bekannt & veröffentlichen erste Single samt Video

Die Heavy Metal Pioniere Anvil haben die Veröffentlichung eines brandneuen Albums bekannt gegeben! Impact Is Imminent wird am 20. Mai über AFM Records erscheinen.

Das kanadische Trio zählt zu einer der prägendsten Bands ihres Genres, nicht ohne Grund werden Anvil als eine der Haupteinflüsse von Größen wie Slayer, Megadeath, Metallica oder Anthrax genannt. Nach über 40 Jahren in der Musik Branche, weltweiten Tourneen in ausverkauften Locations, nicht zu vergessen ihr Kult-Film Anvil! The Story Of Anvil – die Nummer 1 Musik Doku welche in jede gut sortierte Film-Kollektion eines jeden Metalheads gehört – erscheint nun das 19. Studio Album der Band.

Auf Impact Is Imminent feuern Anvil wie gewohnt erbarmungslose Riff-Gewitter, eisern vorwärtsmarschierende Drums und druckvolle Bass-Grooves ab, gekrönt von Gesangsmelodien und Texten, die sich unweigerlich im Gehör festbeißen. Wie immer befinden sich Kudlow und Gründungs-Kollege und Schlagzeuger Robb Reiner, im Epizentrum des schwermetallischen Treibens. Ihnen zur Seite/Saite steht seit acht Jahren Bassist Chris Robertson, der nicht nur menschlich zu Anvil passt, sondern mit seinen kraftvollen tiefen Bass Frequenzen und Backing-Vocals, mit denen bei Anvil die mehrstimmigen Gesänge zurückgekehrt sind, die 14 neuen Songs veredelt.





Heute präsentiert die Band eine erste Hörprobe aus ihrem kommenden Album, die Vollgas-Nummer Ghost Shadow, zu welcher ebenfalls ein Musik Video erschienen ist! Der charismatische Frontmann Lips erzählt über den Song: „Ghost Shadow ist mein 6. Sinn, dass ich beobachtet werde. Ob Internet Trolle oder paranormale Phänomene! Doch eins ist sicher, der Song ist ‚heavy as fuck‘!“