Satan: veröffentlichen neue Single „From Second Sight“

Die NWOBHM Veteranen Satan veröffentlichen ihr sechstes Album Earth Infernal am 1. April 2022 über Metal Blade Records. Heute haut die Band mit From Second Sight eine neue Single raus. Vorbestellmöglichkeiten für Earth Infernal findet ihr: metalblade.com/satan





Im Songtext erklärt die Band: „Wo immer man sich auf der Welt umsieht, findet man Verschwörungstheorien und Millionen von Menschen, die tatsächlich daran glauben. Die Leugnung der Wissenschaft ist ein sehr gefährlicher Trend. An sich ist das nichts Neues, aber in letzter Zeit hat die Zahl der Anhänger, die sich von bewiesenen Fakten verabschiedet haben und bereit sind zu glauben, dass 2+2 = 5 ist, wenn es ihnen passt, deutlich zugenommen. Das Vertrauen in Autoritäten ist auf einem historischen Tiefstand. Unsere Welt steht kurz davor, ins Chaos abzugleiten, wenn die Menschen nicht aufwachen und anfangen, den klügsten Menschen auf dem Planeten zu vertrauen. Bewährtes Fachwissen muss sich durchsetzen, oder wir sind als Spezies am Ende.„



Earth Infernal ist ein Produkt der Zeit, die es hervorgebracht hat, und konnte nur das Werk von Satan sein. Die Band, die in den 80er Jahren bahnbrechenden Heavy Metal produzierte und sich 2011 wiedervereinigte, hält mit ihrem sechsten Album den hohen Standard, den sie vor langer Zeit gesetzt hat, und es ist vielleicht ihre zeitgemäßeste Veröffentlichung. „Seit zwei Jahren ist die Welt mit Politik und Pandemien beschäftigt, und während wir alle weggeschaut haben, hat sich unser Planet weiter aufgeheizt„, sagt Gitarrist Russ Tippins. „Unsere Erde ist jetzt höllisch heiß. Fast unumkehrbar. Wir befinden uns auf einer Einbahnstraße in die Hölle und ziehen unsere Kinder mit uns mit. Ja, Satan hat etwas über die globale Erwärmung zu sagen„.



Über drei Jahre Entwicklungszeit stecken in Earth Infernal. Die Band beschreibt das Album kurz und bündig als „brutal, Up-Tempo, laute Gitarren, es ist klassisch Satan, klingt aber frisch und neu, die Band experimentiert ein wenig. „Steve (Ramsey, Gitarre) und ich hatten schon eine Weile darüber gesprochen, einige unserer Doppel-Leads im Unisono zu spielen, anstatt im Einklang – was unsere normale Methode ist. Und tatsächlich sind die bewährten Zwillingsharmonien auf dieser Platte immer noch im Überfluss vorhanden, aber bei zwei Songs spielen wir die Leads unisono, wie das Solo von Rossington und Collins in Free Bird.„



„Ich glaube, dass unser aktuelles Songwriting und unsere Themen nur zu relevant für das sind, was heute in der Welt passiert“, schließt Tippins. Da Tourpläne in Arbeit sind, werden Satan-Fans in nicht allzu ferner Zukunft die Chance haben, Earth Infernal live zu hören, und, was vielleicht noch wichtiger ist, Satan werden weiterhin die wichtige Botschaft verbreiten, die im Mittelpunkt des Albums steht.