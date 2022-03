Oceans: veröffentlichen Musikvideo für ihre neue Single ‚Home‘

Nach dem Release ihrer EP Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love kündigen die Nu Metaller Oceans den sehnsüchtig erwarteten zweiten Teil dieses Meisterwerks – Hell Is Where The Heart Is – Part II: Longing – an.

Gestern enthüllte die Band auch Musikvideo für ihre neue Single Home, das ihr euch hier ansehen könnt:

Timo Rotten dazu: „Heimat ist so viel mehr als nur der Ort von dem wir kommen.

Sie ist Liebe, Freunde, Akzeptanz – sie ist Frieden.

Ich war mein ganzes Leben lang auf der Suche nach diesem Ort, diesem Gefühl des Angekommen-seins, und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich es schon gefunden habe. Aber was ich weiß, ist, dass Home verdammt gut beschreibt, wie es sich anfühlt, danach zu suchen.“

Oceans vorletzte EP We Are Nøt Okay setzt sich thematisch mit zahlreichen Aspekten psychischer Krankheiten auseinander. Jeder Song ist in Zusammenarbeit mit einem anderen Gast-Musiker entstanden, die das neue Meisterwerk von Oceans auf ihre eigene ganz Weise mitgestalten.

Oceans sind:

Timo Rotten – Gesang, Gitarre

Patrick Zarske – Gitarre

Thomas Winkelmann – Bass

J.F. Grill – Schlagzeug

