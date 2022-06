Satan: kündigen Tour durch Deutschland und die Benelux-Länder an

Die NWOBHM Helden Satan, welche ihr sechstes Album Earth Infernal im April via Metal Blade veröffentlicht haben und damit auf Platz 12 in den deutschen Charts eingestiegen sind, geben die Daten für ihre neun Konzerte umfassende Tour im Oktober bekannt! Mit dabei sind die schwedischen Heavy Metal Großmeister Portrait, welche ihr im letzten September ebenfalls über Metal Blade veröffentlichtes, neues Album At One With None vorstellen werden.

Deaf Forever, Metal.de, Guitar, Kulturnews, Metal Blade, Iron Grip & Dragon Productions present

Satan + Portrait – Earth Infernal European Tour

21.10.2022 NL – Amstelveen, Heavy Metal Maniacs festival

22.10.2022 BE – Vorselaar, De Dreef

23.10.2022 NL – Eindhoven, Dynamo

24.10.2022 DE – Osnabrück, Bastard Club

25.10.2022 DE – Langen, Stadthalle

26.10.2022 DE – Essen, Turock

27.10.2022 DE – Lichtenfels, Paunchy Cats

28.10.2022 DE – Berlin, Brutz & Brakel Stromgitarrenfest

29.10.2022 DE – Hamburg, Heavy Hamburg Halloween

Earth Infernal wurde von der Presse in den höchsten Tönen gelobt, Last Rites nannte es „messerscharfen, intelligenten und leidenschaftlichen Heavy Metal der Spitzenklasse“ und Angry Metal Guy rief aus: „Es ist der beste Metal, den ich bisher im Jahr 2022 gehört habe.“

Earth Infernal ist ein Produkt der Zeit, die es hervorgebracht hat, und konnte nur das Werk von Satan sein. Die Band, die in den 80er Jahren bahnbrechenden Heavy Metal produzierte und sich 2011 wiedervereinigte, hält mit ihrem sechsten Album den hohen Standard, den sie vor langer Zeit gesetzt hat, und es ist vielleicht ihre zeitgemäßeste Veröffentlichung. „Seit zwei Jahren ist die Welt mit Politik und Pandemien beschäftigt, und während wir alle weggeschaut haben, hat sich unser Planet weiter aufgeheizt“, sagt Gitarrist Russ Tippins. „Unsere Erde ist jetzt höllisch heiß. Fast unumkehrbar. Wir befinden uns auf einer Einbahnstraße in die Hölle und ziehen unsere Kinder mit uns mit. Ja, Satan hat etwas über die globale Erwärmung zu sagen“.

Nach dem gefeierten Album Burn The World (2017), das Gitarrist Christian Lindell treffend als „intensiv und von hoher Energie durchdrungen“ beschreibt, kehrten Portrait 2021 mit dem Machtwerk At One With None zurück. Aufgenommen in den JFK Studios in Kristianstad, Schweden, zusammen mit Tommy Hansen (Helloween, Hatesphere). Obwohl Fans sofort erkennen werden, dass ihre Helden dahinterstecken, wärmen Portrait nicht bloß alte Ideen auf, sondern meiden Gefilde, die sie schon betreten haben. Eine erste Belohnung folgte prompt mit dem bis dato höchsten Chartentry in Deutschland auf Platz 41.

http://www.satanmusic.com

https://www.facebook.com/officialsatanpage

https://www.facebook.com/portraitsweden

https://www.instagram.com/heavymetalportrait