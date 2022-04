Satan: feiern Veröffentlichung von „Earth Infernal“ mit neuem Video

Die NWOBHM Helden Satan veröffentlichten am Freitag ihr sechstes Studioalbum Earth Infernal. Das Album wurde von der Presse in den höchsten Tönen gelobt, Last Rites nannte es „messerscharfen, intelligenten und leidenschaftlichen Heavy Metal der Spitzenklasse“ und Angry Metal Guy rief aus: „Es ist der beste Metal, den ich bisher im Jahr 2022 gehört habe.“

Hört und seht euch an, was es mit dem Video zum Track The Blood Ran Deep auf sich hat, klickt hier:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Unsere Meinung zu Earth Infernal: