British Lion: kündigen Support für Deutschland-Tour an

Der Heavy Sommer rückt näher und somit auch die Rückkehr von British Lion. Das Nebenprojekt von Iron-Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris, wird im Sommer 2022 eine zehn Termine umfassende europäische Headline-Clubtournee absolvieren. In Deutschland sind British Lion jeweils am Vorabend der fünf Iron Maiden-Shows in Deutschland in den Clubs der Stadt live zu erleben. Das ultimative Live-Package für alle Maiden– und Heavy-Fans. Support in Deutschland ist die britische NWoBHM-Band Airforce.

British Lion kommen mit The Burning, dem im Januar 2020 über Parlophone / Warner veröffentlichten zweiten Album, zurück auf Tour. Das Album folgt auf das 2012 veröffentlichte, selbst betitelte British Lion-Debüt – Steves allererstes musikalisches Unterfangen außerhalb von Iron Maiden, das von der Musikpresse als gleichermaßen „brillant“ und „ein großherziger, wilder Triumph“ bezeichnet wurde. Seitdem hat die Band mit jährlichen Clubtouren und Festival-Dates unermüdlich an ihren Liveshow-Performances gefeilt, wann immer die Zeit es erlaubte. Jedes Jahr tourten British Lion durch britische und europäische Clubs, dazu kam Anfang 2018 eine höchst erfolgreiche Show beim Monsters Of Rock Cruise, einem jährlichen, fünftägigen schwimmenden Musikfestival rund um die karibischen Inseln. Dies führte zu einigen Konzerten in Kanada im selben Jahr, bei denen sie von den kanadischen Rock-Veteranen Coney Hatch als Special Guests begleitet wurden. Eine Ausweitung der Tour in die USA war zu dem Zeitpunkt nicht möglich, daher rundeten British Lion das Jahr damit ab, dass sie sich nach Südamerika begaben und in Japan zum Abschluss kamen. Auf diese Weise bauten sie eine hingebungsvolle Fangemeinde auf und tourten bislang in 24 Ländern rund um den Globus.

British Lion sind: Sänger Richard Taylor, die Gitarristen David Hawkins und Grahame Leslie, Steve Harris an Bass & Keyboards und Drummer Simon Dawson.