British Lion: Band um Iron Maiden-Bassist Steve Harris live in Deutschland

Im Rahmen der Veröffentlichung des von der Kritik gefeierten zweiten Albums The Burning (Parlophone/Warner) werden British Lion im Sommer 2020 eine Reihe von Festival- und Headline-Club-Shows in ganz Europa spielen. Für Deutschland hält die Band um den Iron Maiden Bassisten Steve Harris zwei Termine im Juni 2020 parat. British Lion sind jeweils an den Tagen vor den Iron Maiden Shows am 8. Juni 2020 in Bremen im Aladin und am 17. Juni 2020 in Stuttgart im Club Im Wizemann. Neben den beiden Auftritten in Deutschland spielt die Band auch in Finnland, UK, Belgien, Norwegen, Polen, Frankreich und Portugal.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag, dem 3. März 2020, um 11 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Donnerstag, dem 27. Februar 2020 – 11 Uhr, bieten die Ticketanbieter Myticket und CTS Eventim Presales an.

British Lion, das Nebenprojekt von Iron Maiden Bassist Steve Harris, geht mit The Burning dem am 17. Januar 2020 über Parlophone/Warner veröffentlichten zweiten Album, erneut auf Tour. Das Album folgt auf das 2012 veröffentlichte, selbst betitelte British Lion Debüt – Steves allererstes musikalisches Unterfangen außerhalb von Iron Maiden, das von der Musikpresse als gleichermaßen „brillant“ und „ein großherziger, wilder Triumph“ bezeichnet wurde. Seitdem hat die Band mit jährlichen Clubtouren und Festival-Dates unermüdlich an ihren Liveshow-Performances gefeilt, wann immer die Zeit es erlaubte. Jedes Jahr tourten British Lion durch britische und europäische Clubs, dazu kam Anfang 2018 eine höchst erfolgreiche Show beim Monsters Of Rock Cruise, einem jährlichen, fünftägigen schwimmenden Musikfestival rund um die karibischen Inseln. Dies führte zu einigen Konzerten in Kanada im selben Jahr, bei denen sie von den kanadischen Rock-Veteranen Coney Hatch als Special Guests begleitet wurden. Eine Ausweitung der Tour in die USA war zu dem Zeitpunkt nicht möglich, daher rundeten British Lion das Jahr damit ab, dass sie sich nach Südamerika begaben und in Japan zum Abschluss kamen. Auf diese Weise bauten sie eine hingebungsvolle Fangemeinde auf und tourten bislang in 24 Ländern rund um den Globus.

Steve Harris zu den aktuellen Shows: „Wir haben gerade eine US-Clubtour rund um die Veröffentlichung von The Burning beendet und vor Weihnachten auch einige Shows in Großbritannien gespielt. Es war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, europäische Daten hinzuzufügen, daher dachte ich, wir sollten versuchen, einige British Lion Shows rund um die Iron Maiden Legacy Of The Beast Tour zu spielen, wo immer es die Zeit erlaubt. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, diese neun Termine in den Tourplan aufzunehmen, und es ist großartig, dass wir eine Mischung aus Festivals und Clubs spielen können. Wir freuen uns darauf, alle im Sommer zu sehen.“

British Lion sind: Sänger Richard Taylor, die Gitarristen David Hawkins und Grahame Leslie, Steve Harris an Bass & Keyboards und Drummer Simon Dawson.

Weitere Informationen unter: www.britishlionuk.com