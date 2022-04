The Same River: die neue Single “Voyage\\The Great Sea” zwischen irdischer Existenz und Jenseits

Am Freitag veröffentlichte die griechische Stoner-Rock/Doom-Band The Same River ihre neue Single Voyage \\ The Great Sea, die aus dem kommenden Album Weight Of The World stammt. Das Album soll am 13. Mai über Electric Talon Records (CD und Kassette, Amerika) und Sliptrick Records (CD und Vinyl, Europa, weltweiter digitaler Vertrieb) erscheinen.

Verträumte Atmosphären und Klänge zwischen Psychedelia und Alternative Rock umgeben eine Reise, die nicht nur musikalisch, sondern existentiell ist. Wie die Band sagt:

„Voyage \\ The Great Sea ist ein Lied, das aus zwei Teilen besteht. Die erste (Voyage) befasst sich mit dem Leben selbst. Der ewige Kampf vom Tag unserer Geburt bis zu unserem letzten Atemzug. Der Kampf gegen unsere inneren Dämonen, die Angst vor dem, was wir nicht kennen, die Anstrengung, die wir jeden Tag unternehmen, um das Geschenk der Existenz auszukosten. Der zweite Teil (The Great Sea) ist das Leben im Jenseits. In vielen alten Mythen verschiedener Zivilisationen wird der Übergang ins Jenseits oft als großes Seelenmeer dargestellt, ein Ort, an dem die vollkommenste Einheit erreicht wird. Ein Ort oder ein Zustand, wo jeder Alles wird. Musikalisch ist das Lied so strukturiert, dass es ein Gefühl ständiger Bewegung vermittelt, wie das der Wellen des Meeres, genau wie die Reise, die wir in diesem Leben und im Jenseits als Seele unternehmen.”

The Same River ist eine Band aus Athen. Vom ersten Tag an konzentrierten sie sich darauf, Songs zu schreiben, die ihre Weltanschauung repräsentieren könnten; Lebenslust und Leidenschaft für Musik.

Nach einer schwierigen Zeit stellte die Band ihr Debüt Live At The Blackbox fertig, eine vierspurige EP, die live aufgenommen und gemischt wurde, um ein „echtes rohes“ Gefühl zu vermitteln. Live At The Blackbox war die erste Einführung in den Sound der Band im März 2020. Trotz der Schwierigkeiten und des Mangels an Konzerte waren die Kritiken äußerst positiv und gaben der Band die Kraft und Inspiration, das erste LP fertigzustellen.

Das Album Weight Of The World, bestehend aus acht Songs mit einer Länge von etwa 52 Minuten, verkörpert die Liebe der Band zu schwerer, psychedelischer und rockiger Musik. Die Texte enthüllen die philosophischen Zweifel der Band am Zerfall der menschlichen Zivilisation, gefiltert durch die Angst vor einer unbekannten Welt am Ende der Pandemie. Heraklit, Camus, Freud und viele Mythologien, die wir geerbt haben, wie die von Sisyphos und Prometheus, verschmelzen und bilden die Vision, die die Band von dieser Welt hat. Eine Vision aus Solidarität, Frieden und gegenseitigem Verständnis.)

Weight Of The World Tracklist:

1. Crossing The Rubicon

2. The Oath Of A Fire Bringer

3. Voyage\\The Great Sea

4. Weight Of The World

5. The Bounds Of A Fire Bringer

6. Remains Of The Holy

7. The Same River

8. We The People\\No Friends, But The Mountains

9. Blow Your Trumpet– Digital Bonustrack

Line-Up:

Diamond PR – Gesang, Gitarre, Synth

Theodore Ntilgeris – Gitarre

Dimitris Georgopoulos – Bass

Fivos Katsifloros – Schlagzeug, Perkussion

