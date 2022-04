The Analogues: Konzerte in Essen und Düsseldorf werden Ende April nachgeholt

Die beiden ersten Konzerte der Deutschland-Tournee von The Analogues in Essen (1. April 2022) und Düsseldorf (2. April 2022) mussten wegen Krankheit kurzfristig verschoben werden. Noch während die Crew in Essen das gesamte Equipment wieder in die Trucks zurückverfrachtete, wurde mit Hochdruck an möglichen Ersatzterminen gearbeitet. Wir freuen uns nun sehr, in so kurzer Zeit, neue Termine für Essen und Düsseldorf bekanntgeben zu können – wenn auch mit einem Wermutstropfen.

Ersatztermine:

Do, 28.04.22 Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle

verlegt vom 02.04.22 / 22.05.21 / 10.10.20.

Fr, 29.04.22 Essen / Grugahalle

verlegt vom 01.04.22 / 26.03.21 / 07.10.20 im Colosseum Theater.

Die für den 29. April 2022 terminierte Zusatzshow in Berlin wird hierfür abgesagt und entfällt komplett. Bereits gekaufte Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.



Das Konzert am 30. April 2022 im Admiralspalast in Berlin ist von der Absage nicht betroffen und findet wie geplant statt. Nach Freigabe aller Sperrungen, konnten für den schon lange ausverkauften Termin wieder einige Tickets in den Verkauf gegeben werden.



Hier das offizielle Statement der Band: „Es tut uns unglaublich leid unsere Zusatzshow in Berlin absagen zu müssen. Es war im Nachhinein einfach keine gute Idee eine Show in der Pandemie in den Verkauf zu geben. Wir verstehen, dass Konzertbesucher/-innen noch vorsichtig mit der Entscheidung sind, Tickets zu kaufen. Gleichzeitig mussten wir leider die Shows in Essen (heute Abend) und Düsseldorf (morgen) absagen und sehr schnell neue Termine für diese Shows finden, in einem sehr vollen Kalender. Als Ergebnis mussten wir uns entscheiden, Berlin am 29. abzusagen und diesen Termin für die neu angesetzte Show in Essen zu nutzen. Mit großem Bedauern – aber ohne einen Wermutstropfen ging es nicht.”