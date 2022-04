Delta Bats: unterschreiben bei Drakkar Entertainment und präsentieren erste Single + Musikvideo aus kommendem Album „Here Come The Bats“

Das deutsche Heavy Metal Punk Rock Duo Delta Bats hat bei Drakkar Entertainment unterschrieben, am 29. Juli 2022 soll ihr erster Longplayer Here Come The Bats erscheinen!

Toby Fuhrmann und Don Canone sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass sie den Rock’n’Roll nicht neu erfinden werden. Dafür sind sie zu spät geboren. Aber immerhin noch rechtzeitig, um ihn zu retten. Als Delta Bats ballern die zwei Brüder im Geiste nach Jahren als gut geölte Rhythmussektion in unterschiedlichsten Bands ihr Debüt als Duo unters Volk und haben sich dabei auf das reduziert, was sie am besten können: Ansatzlose Tiefschläge aus Drums und Bass, räudige Vocals und raue Riffs, die gar nicht erst versuchen, virtuos zu klingen. “Erst wenn der letzte Nacken überdehnt ist, hören wir auf zu spielen”, erklären sie unisono und blicken zurück auf ihren ersten gemeinsamen Gig, der zu einem Notfall für den Chiropraktiker wurde.

„Wir freuen uns riesig mit Delta Bats unseren Artist Roster um einen weiteren großartigen Act erweitern können.“ Freut sich Maximilian Föse, Head of Drakkar Entertainment. „Mit dem Hören der ersten Demos, war uns sofort klar, dass die Jungs alles mitbringen, um die Musiklandschaft mit ihrem rotzigen Sound kräftig aufzuwirbeln.“

„Drakkar Entertainment rockt und die Delta Bats rocken auch – das passt also schon mal“, ist sich die Band sicher. „Wir sind überglücklich, so ein tolles und schlagkräftiges Team an unserer Seite zu wissen. Let’s go! Here come the Bats!“

Delta Bats haben Spaß, und doch meinen sie es bitterernst. Während Don direkt aus einer ostdeutschen Kontrabassistenschmiede in den Metal abgedriftet ist, hat Toby sich vom Knabenchor über amerikanische Marchingbands zu einem Drummer hochgeprügelt, dessen Punch einen texanischen Hufschmied verblassen lässt. Unüberhörbar huldigen die Beiden ihren Göttern – Motörhead, ZZ Top, Ramones, Judas Priest – jedoch ohne dabei die Tanzbarkeit einer Samantha Fox aus den Augen zu verlieren. Wo die Bats auftauchen, ist Party. Menschen schwitzen und trinken Coors light aus Dosen. Hüllen fallen von Körpern, die besser verhüllt geblieben wären. Aber das ist scheißegal. Zwei Freunde für ein Halleluja. Here Come The Bats!

Um euch schon jetzt auf die kommende Party mit den Delta Bats einzustimmen, hat die Band ein grandioses Musikvideo zu ihrer ersten Album Single Delta Bat vorgestellt. Den neuen Clip seht ihr hier:

Here Come The Bats wurde von Jan Oberg (Earth Ship, Grin) im Hidden Planet Studio in Berlin aufgenommen, gemixt und gemastert. Das Debüt der Delta Bats erscheint am 29. Juli 2022 über Drakkar Entertainment, Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Here Come The Bats Tracklist:

01. Here Come The Bats

02. You Are Not My Enemy

03. Delta Bat

04. Wendy James

05. Cave Of Abraxas

06. Met You In Detention

07. Come Tomorrow

08. Get On The Buzz

09. Hollow

10. Catsuits And Love Crows

11. Mental Hell

12. The Psychedelic Warlords (Disappear In Smoke)

Delta Bats online:

www.facebook.com/deltabats

www.instagram.com/deltabats