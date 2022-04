Poets Of The Fall: veröffentlichen Musikvideo „Requiem For My Harlequin“

Poets Of The Fall sind zurück und präsentieren ihre brandneue Single Requiem For My Harlequin als Musikvideo, das so einfallsreich ist, wie man die Band nun einmal kennt. Es ist eine eindrucksvolle Reise durch die Gedankenwelt des Hauptcharakters mit all ihren Illusionen und Kniffen. Das Video ist erneut ein atemberaubendes Kunstwerk der Gruppe, ein unnachahmlicher Trip durch Bildhaftigkeit und Humor, der auch die tiefsten Auswüchse der Seele erreichen kann.

http://poetsofthefall.com

https://www.facebook.com/poetsofthefall