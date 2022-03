Poets Of The Fall: melden sich zurück

Poets Of The Fall sind zurück und geben ihr heiß erwartetes neuntes Studioalbum Ghostlight bekannt, das weltweit am 29. April erscheinen wird!

Die erste Single Requiem For My Harlequin“ erscheint bereits am 01. April 2o22.

Poets Of The Fall sind eine finnische Rockband aus Helsinki, die sich 2003 gegründet hat. Schon bei ihren acht vorangegangenen Alben haben sie zahllose Nummer 1-Platzierungen in den Charts gehabt, hatten international Konzerte für eine euphorische, loyale Fanbase auf der ganzen Welt. Poets Of The Fall sind eine der erfolgreichsten finnischen Bands aller Zeiten.

Ihre Musikvideos wurden bereits hunderte Millionen Mal auf YouTube angesehen, ihre Songs wurden über zwei Millionen Mal pro Monat allein auf Spotify gestreamt.

Die erste neue Single Requiem For My Harlequin kann als ein massives Power-Drama bezeichnet werden, das den Hörer auf eine schwindelerregenden Tour durch den Karneval mitnimmt. Eine kraftvolle Power Metal-Ballade voll knackiger Gitarren, großen Symphoniearrangements und seidenweichen Vocals, wofür die Band bekannt ist. Seid gespannt und merkt euch den 01. April schon mal im Kalender vor.