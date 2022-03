Leader Of Down: offizielles Video zur Single „Hitman“ jetzt online

Das britische Rockschwergewicht, Leader Of Down, die letzte Band des ex-Motörhead und leider verstorbenen, großartigen Michael „Würzel“ Burston, kommt nach dem hochgelobten Debütalbum Cascade Into Chaos (2018) nun endlich mit ihrem zweiten Album The Screwtape Letters am 8. April 2022.

Gemixt wurde es vom Langzeit-Motörhead Produzenten und Grammy Award Gewinner, Cameron Webb, gemastert in den Abbey Road Studios. Das Album wird weltweit über das US-Label Cleopatra Records vertrieben und wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, unter anderem eine Limited Edition: rotes Vinyl plus CD mit einem farbigen 20 Seiten Booklet.

Ganz frisch gibt es nun das offizielle Video zum Single Release Hitman (VÖ: 3. März 2022). Special Guest ist der ex-Maiden Gitarrist und aktuelles Bandmitglied bei Lionheart, Dennis Stratton.



The Screwtape Letters kommt mit zehn Blockbuster Songs wie dem starken Cat’s Eye Night und Holloway Motel. Es rockt, dass es nur so kracht und musikalisch werden hier keine Gefangenen gemacht.

“Es war mir eine Ehre und große Freude, dass ich gefragt worden bin, das Solo für Hitman zu spielen und zusammen mit Leader Of Down in England auf der Bühne zu stehen. Es war nicht nur klasse, mit den Jungs auftreten zu können, sondern dann auch noch im Video gefeatured zu werden.” – Dennis Stratton

“Wir waren total aufgeregt und glücklich, dass Dennis auf der ersten Single von unserem Album spielt. Wir können es nicht erwarten, dass die Platte veröffentlicht wird und wir dann auch bald wieder touren können.“ – Leader Of Down

Leader Of Down konnte bereits Headline-Shows in Europa spielen und auch mit Phil Campbell & The Bastard Sons und Nitrogods Fans in Liveshows weltweit überzeugen. Leader Of Down wird Tank auf der kommenden UK Tour im Frühjahr supporten, bevor die Band das Headlining des Heavy Metal Mayhem Festival in England übernimmt. Viele Shows werden 2022 folgen, bereits jetzt wurde Leader Of Down für das Hard Rock Hell Festival im Januar 2023 gebucht.

Tracklisting:

1. Cat’s Eye Night

2. Holloway Motel

3. Hitman

4. The Screwtape Letters

5. Dodging The Landlord

6. Here’s Johnny

7. Let Them Know Your Name

8. Whiskey Preacher

9. You Might

10. Midnight In London

Für Fans von: Motörhead, Iron Maiden, Judas Priest und Ozzy Osbourne

Leader Of Down – Line-Up:

Matt Baker (Gesang)

Tim Aktkinson (Bass)

Alex Ward (Gitarre)

Dan Akaoui (Schlagzeug)

