Danzig: trifft endlich auf den King of Rock ’n‘ Roll

Bereits vor einigen Jahren kündigte Glenn Danzig ein Elvis Presley Coveralbum an, doch den großspurigen Versprechungen folgten keine Taten. Nun, wo mittlerweile längst niemand mehr damit gerechnet hat, ist es tatsächlich soweit.

Danzig Sings Elvis lautet der bezeichnende Albumtitel, für das sich der US-Amerikaner 14 Songs des Kings vorgenommen hat. Das Ergebnis sind völlig neue, eigene Interpretationen von Elvis Klassikern. Ein durchaus spannendes Coveralbum, denn so hat man diese Songs sicherlich noch nie gehört.

Danzig Sings Elvis Tracklist:

Is It So Strange

One Night

Lonley Blue Boy

First In Line

Baby Lets Play House

Love Me

Pocket Full Of Rainbows

Fever

When It Rains It Really Pours

Always On My Mind

Loving Arms

Like A Baby

Girl Of My Best Friend

Young And Beautiful

Das Album erscheint am 17. April 2020 via Cleopatra Records und ab sofort ist die erste Single One Night als Vorgeschmack erhältlich.

Passend dazu sind zwei kleine, bestuhlte Liveshows in Los Angeles und San Francisco geplant. Der Sänger möchte so eine intime Atmosphäre schaffen, wie sie früher in den Nachtclubs von Las Vegas herrschte. Wie das jedoch in Zeiten von Corona funktionieren soll, ist bisher nicht bekannt.