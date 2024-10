Mystic Festival 2025: erste Namen, vier verschiedene Genre

Das Mystic Festival 2025 präsentiert folgende News:

Wir legen unsere ersten Karten auf den Tisch – und es sind Asse! In Flames, Exodus, Nile und Alcest werden euch auf der Bühne des Mystic Festivals 2025 in Danzig begrüßen. Seid vom 4. bis 7. Juni dabei oder seid spießig.

In Flames:

Die Flamme wurde Anfang der 90er Jahre in Göteborg entzündet. Mit den Alben, die die Schweden Mitte dieses Jahrzehnts veröffentlichten, Lunar Strain und The Jester Race, schrieben sie nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern schufen auch ein neues Genre harter Musik – Melodic Death Metal. Nachdem sie dessen Beherrschung erreicht hatten, änderte die Band mit Reroute To Remain unerwartet ihren Kurs, steuerte auf einen moderneren, alternativeren Sound zu und segelte durch Ozeane von Möglichkeiten, aus denen sie bis heute schöpft. Ungeachtet der stilistischen Wendungen bleibt der Kern der Musik, die In Flames spielt, derselbe – Melodien, die einem noch lange nach dem Hören im Kopf herumgehen, ausgeglichen durch pure metallische Aggression. Foregone, aufgenommen in Kalifornien und 2023 veröffentlicht, ist das neueste und beste Zeugnis davon.



Exodus:

Wir haben schon eine Weile auf Exodus beim Mystic Festival gewartet, aber 2025 hat das Warten endlich ein Ende – die Pioniere und Meister des Thrash Metal werden die Bühne in Danzig (ent) ehren, um uns eine ordentliche Lektion in Sachen Gewalt zu erteilen. Dies ist die Band, deren Gitarristen Metallica und Slayer in Zeiten der Not unter die Arme gegriffen haben und deren Musik ganze Generationen dazu inspiriert hat, extremen Metal der höchsten Güte zu erschaffen. Kurz gesagt, auch wenn die Medien sie nicht mit einer Mitgliedschaft in den Big 4 ehrten, waren es Exodus, die den Weg ebneten, der Andere an die Spitze brachte. Von Bonded By Blood und Pleasures Of The Flesh bis hin zu Blood In, Blood Out und Persona Non Grata haben sie nie enttäuscht und sich nie durch Kompromisse befleckt. Es wird uns eine Ehre sein, diese lebende Legende während des Festivals zu Gast zu haben.

Nile:

Die Texte von Nile sind nicht ganz ehrlich, was die Geschichte des alten Ägypten angeht, denn … wäre es ein so mächtiges Reich wie der Sound der von Karl Sanders geführten Band gewesen, wäre es nie untergegangen. Sie debütierten 1998 mit einem herausragenden Album, Amongst The Catacombs Of Nephren-Ka, und bewiesen damit, dass die Gerüchte über den Tod des Death Metal völlig übertrieben waren. Seitdem weht dieser dämonisch angetriebene Wüstenwind nicht nur immer noch stark, sondern wird immer stärker und hinterlässt eine Spur von Verwüstung. Niles zehntes Album, das dieses Jahr veröffentlicht wurde und den Titel The Underworld Awaits Us All trägt, ist nichts als purer Klangwahnsinn.



Alcest:

Stéphane „Neige“ Paut ist nicht nur der Anführer von Alcest – er ist einer jener musikalischen Visionäre, die ihre Bands auf Pfade führen, die für andere Künstler unsichtbar sind. Tatsächlich wurde das Land zwischen dem kalten Königreich des Black Metal, den Wüsten des Post-Rock und den felsigen Massiven des Shoegaze seither gut durchquert, aber es waren Alcest, die es als erste kartierten. Sie begannen vor zwei Jahrzehnten mit ihrem Debüt Souvenirs D’Un Autre Mode und machen bis heute mit dem 2024er Les Chants De L’Aurore weiter. Und live? Ihr werdet euren eigenen Namen vergessen, so sehr wird ihre Musik euch packen…