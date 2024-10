Mono Inc.: Der Rabe geht wieder auf die Reise

Ravenblack, das 12. Studioalbum von Mono Inc., hat die Hamburger im vergangenen Jahr erneut bis an die Spitze der deutschen Charts aufsteigen lassen. Anfang 2024 haben die Dark-Rocker ihre hymnenhaften Songs mit einem Kammerorchester vertont, im April und Mai spielten sie 18 im Vorfeld ausverkaufte Konzerte. Mono Inc. Symphonic war zugleich der majestätisch-düstere Vorbote für das, worauf die Raven Community spätestens seit der gefeierten Ravenblack Tour 2023 voller Sehnsucht wartet: Mono Inc. Live 2025 – das Live-Ereignis nach über zwei Jahren Pause endlich wieder auf großer Tour!

Energie und Melancholie, griffige Metal-Riffs und großartige Melodiebögen: Ein Konzert von Mono Inc. ist mehr als eine Show. Es ist ein sinnliches Ereignis, das mit Lichteffekten und Pyro-Elementen opulent in Szene gesetzt wird. Es geht um Emotionen, Atmosphäre – und um die einzigartige Verbindung zwischen Band und Community. Springt der Funke schon von der DVD Live In Hamburg unmittelbar über, ist das Konzert-Erlebnis etwas, das den Betrachter wie mit Krallen packt – und nie wieder loslässt.

Als erster Special Guest wird niemand geringeres als Soulbound mit dabei sein, deren aktuelles Studioalbum obsYdian #12 der offiziellen Deutschen Albumcharts erreicht (Review hier) hat und deren Live-Energie seinesgleichen sucht.

Tourdaten:

Special Guests: Soulbound

Präsentatoren: Piranha, Musix, SLAM, Sonic Seducer & NoCut

02.10.2025 Hannover – Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt – FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

10.10.2025 Berlin – Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau – Stadthalle

18.10.2025 Hamburg – Edel Optics Arena

24.10.2025 Saarbrücken – Garage

25.10.2025 Köln – E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden – Schlachthof

31.10.2025 München – Backstage Werk

01.11.2025 CH-Pratteln – Z7

Tickets:

Mono Inc.-Shop

Eventim

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Vocals

Katha Mia – Drums

Carl Fornia – Guitars

