Interview mit Chis Laut von Ohrenfeindt anlässlich des neuen Albums „Wenn Der Teufel Anruft“

Artist: Ohrenfeindt

Herkunft: Hamburg, St. Pauli, Deutschland

Genre: Hard Rock, Rock ’n‘ Roll

Label: Metalville / Flying Dolphin

Link: http://www.ohrenfeindt.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Chris Laut

Gitarre – Pierre „Keule“ Blesse

Schlagzeug – Robert „Jöcky“ Jöcks

Zur Veröffentlichung des neuen Albums Wenn Der Teufel Anruft gratulierte ich Chris Laut per WhatsApp zum neuen gelungenen Album, denn ich hatte die Soundfiles gerade zur Rezension vom Verlag bekommen. Kurze Zeit später klingelt das Telefon und der Teufel, ähhh Chris, ruft an. Er ist mit Sohnemann noch an der Ostsee und hat zwischendurch immer mal Zeit für mich.

Ein paar Fragen zum Album hatte ich dann auf die Schnelle doch. Nix Weltbewegendes, mehr oder minder belangloses Zeug. Aber die erste Neugier ist gestillt.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Guten Morgen Chris, schön, dich mal wieder zu sprechen. Hören tue ich dich ja oft genug …

Die neuen Tracks eures neuen Albums Wenn Der Teufel Anruft sind alle richtig schön schnell. Dann kommt der Song Sturm um die Ecke und entpuppt sich als laues Lüftchen. Ist es eine „Quotenballade“?

Ohrenfeindt / Chris Laut

Na ja, wir haben uns eigentlich noch nie so richtig Gedanken darum gemacht, ob die Songs jetzt schnell oder langsam, Midtempostampfer oder Ballade sind. Wir machen das, was wir fühlen. Und Sturm ist ja ein Song über die Geschichte aus meiner Kindheit. Ich komme ja von der Nordsee. So ist es dann eben einfach mal auf diesem Album gelandet, genau wie Valerie irgendwann auf einem Album (Halbzeit! – Lebenslänglich Rock ’n‘ Roll) gelandet ist. Das war auch eine Geschichte aus meiner Jugend, die ich zu verarbeiten habe. Ob es etwas Trauriges oder etwas Ernstes ist, verändert natürlich entsprechend das Gewand des Songs. So ist dieser Song auch auf das Album gekommen. Das ist ein Song, der mir ganz persönlich sehr am Herzen liegt und der hatte eben nun mal das Gewand einer Ballade. Das ist eigentlich der Hintergrund zu mir. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Außerdem finde ich es persönlich ganz charmant, wenn so ein Album ein relativ hohes Tempo geht, das hat dieses Album ja nun mal, und man dann in der Mitte ein bisschen Pause zum Zurücklegen bekommt. Man kann dann ausgeruht in die zweite, auch relativ flotte Hälfte einzusteigen. Generell ist es so, dass wir uns gar nicht vorher irgendwie großartig ein Motto für ein Album überlegen. Wir merken dann irgendwann, wenn wir so die Songs schreiben und zusammenstellen, dass das Album doch immer Spirit hat. So wie zum Beispiel das letzte Studioalbum Das Geld Liegt Auf Der Straße ebenso ein Seventy-Spirit hatte. Deswegen haben wir es ja auch live eingespielt, wie man es halt in den Siebzigern gemacht hat. Dieses neue Album hat eben eher so den Spirit, ein temporeiches Album zu sein. Wir merken das eigentlich immer erst, wenn wir es aufnehmen. Wir lassen es dann aber auch einfach so laufen und nehmen das an.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Die erste Single erschien im Februar, die Tour zum Album war im April und der Release kommt erst im Oktober. Was war los?

Ohrenfeindt / Chris Laut

Ja, das ist so der normale Veröffentlichungsplan. So etwa ein halbes Jahr vorher kommt die erste Single, damit die Menschen auch merken, ach, die leben noch, da kommt demnächst mal wieder etwas neues Material. Mit etwas weniger Vorlauf schiebt man dann eine zweite Single hinterher und wir machen sogar noch eine dritte Single, die ungefähr so einen ganzen Monat vor der Veröffentlichung kommt. Das ist heute, glaube ich, gängiger Veröffentlichungsstandard und wir machen das auch so. Dass es vorher schon eine Tour mit dem Titel gegeben hat, war einfach dem geschuldet, dass wir schon Songs fertig hatten und die einfach auch schon einmal live präsentieren wollten. Wir haben über ein gutes Viertel der Platte in die Tour eingebaut und dann fanden wir es halt auch folgerichtig, der Tour schon diesen Namen zu geben. Deswegen gab es eben auch schon vor der Veröffentlichung eine Tour. Es soll aber auch nach dem offiziellen Release noch eine Tour im nächsten Jahr geben.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Das Album ist deutlich hörbar mit weniger Blueselementen versehen. Es ist doch nicht etwa eine Abkehr von der „Steelguitar“?

Ohrenfeindt / Chris Laut

Dazu habe ich ja schon bei der Frage am Anfang ein bisschen was gesagt. Also, so ein Album hat eben immer irgendwie so einen gewissen Spirit und das entwickelt sich meistens irgendwie, während wir schreiben. Wir tun eigentlich immer, worauf wir gerade Bock haben. So wie schon gesagt, ältere Alben haben einen höheren Blues-Anteil. Dieses Album hat ja auch eine Bottelnecknummer mit Mundharmonika. Also, der Blues ist schon immer noch da, aber dies ist eben eher so ein klassisches Hard-Rock-Album geworden. Und vielleicht kommt demnächst auch noch wieder ein bisschen mehr Blues. Da sind wir halt einfach nicht festgelegt und legen uns auch nicht fest. Wir machen da schon gerne, was wir fühlen, worauf wir gerade Bock haben. Jetzt hatten wir halt gerade Bock drauf, mal ein bisschen zu ballern.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Seit 2018 ist dieses Album nun bei Metalville die fünfte Veröffentlichung. Mag euch kein Majorlabel oder habt ihr so mehr Freiheit? Ich kann mir auch vorstellen, dass da deutlich mehr hängenbleibt als bei einem Major.

Ohrenfeindt / Chris Laut

Die Fragestellung ist, glaube ich, nicht die richtige. Die richtige Fragestellung wäre: Haben Metalville und Ohrenfeindt so viel Bock aufeinander, dass sie einfach eine lange Reihe Alben miteinander machen wollen. Du hast es ja selber aufgezählt, fünf Stück, ich hab gar nicht mitgezählt, ob das überhaupt so viel sind oder mehr oder weniger. Das fällt uns auch gar nicht so auf, wir arbeiten einfach sehr, sehr, sehr gern mit Metalville zusammen. Das scheint ja auch auf Gegenliebe zu beruhen. Es ist viel wichtiger, dass die Zusammenarbeit schön ist und dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gegeben ist. Dazu gehört, dass wir Bock haben, dass Metalville uns die richtigen Ratgeber sind, dass wir das Gefühl haben, das richtige Produkt abzuliefern. Das passt einfach gut zusammen. Solange es nicht irgendeinen unfassbar guten Grund gäbe, diese Zusammenarbeit zu beenden, werden wir das, glaub ich, einfach so weitermachen.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Was gibt es für (aktuell spruchreife) Pläne mit der Band? Was ist mit dem traditionellen Jahresabschlusskonzert?

Ohrenfeindt / Chris Laut

Wir werden noch ein paar Shows bis zum Jahresende spielen und dazu gehören natürlich auch ein paar klassische Release-Shows. Die werden in Augsburg, Burglengenfeld und in Hamburg sein. Es wird eine Prelisting-Session mit dem Fanclub geben. Es gibt auch noch eine Festivalshow in Essen auf dem 12. Nikolaut Rockfest. Das wird eine richtig schöne, laute, geile Angelegenheit, weil da nur Trios spielen. Da sind dann auch Diggeth aus den Niederlanden dabei. Da sind Nitrogods dabei, mit denen wir ja auch eine Freundschaft pflegen. Also, es wird noch mal laut in diesem Quartal. Dann werden wir im neuen Jahr auch noch mal eine Tour zum Album spielen. Wir haben auch schon wieder Ideen zusammen für ein neues Album. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit, bis wir dann die nächste Runde auf dem Tonträger drehen. Aber wir sammeln halt immer schon mal Ideen und nehmen auch Demos auf. Ansonsten ist der Plan, einfach viel Spaß miteinander zu haben und wie immer die Rock ’n‘ Roll Weltherrschaft zu übernehmen. Wo ich gerade Hamburg erwähnt hab: Da ist natürlich auch immer die traditionelle Jahresendshow am 26.12. im Gruenspan.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Wie stolz ist dein Sohn, dass er bei Rakete für das Zeichnen verantwortlich war? Ist er jetzt Teil der Band?

Ohrenfeindt / Chris Laut

Ja, natürlich ist er unfassbar stolz, dass er das Cover für uns gezeichnet hat. Ich finde es auch ganz großartig und es ist auch Family-Teamwork. Das ist ja auch eine schöne Sache. Außerdem ist es ja ganz charmant, weil auch vieles, was in dem Text stattfindet, sich ja auch auf ihn bezieht. Er ist voller Energie und er hat Feuer. Das passt schon irgendwie alles ganz gut. Die Fragestellung, ob er jetzt in der Band ist, hat, glaube ich, noch einige Jahre Zeit.

Time For Metal / Norbert Czybulka

Vielen Dank Chris, wir sehen und hören uns spätestens beim Jahresabschluss im Gruenspan wieder.