Beasto Blanco: kündigen ihre „Kinetia Tour 2025“ an

Die Zukunft ist ein Biest, und Beasto Blanco ist bereit, es zu reiten! Frisch nach der Veröffentlichung ihres kraftvollen neuen Albums Kinetica geht die Band auf Tour, die ebenso roh, kraftvoll und unvergesslich sein wird wie das Album selbst. Entstanden aus dem glühenden Geist des Hard Rock, Industrial Metal und purer rebellischer Energie, ist Kinetica der Soundtrack für all jene, die es wagen, laut zu leben und das Gewöhnliche zu hinterfragen.

Jeder Track ist darauf ausgelegt, elektrisierende Schockwellen durch die Seele zu senden, und unser neues Album ist eure Einladung, Teil der Familie der Loyalen Bestien zu werden.

Angeführt von der legendären Chuck Garric am Gesang und an der Gitarre sowie der faszinierenden Calico Cooper als Frontfrau, hat Beasto Blanco die theatralische Live-Musik neu definiert. Ihre Auftritte sind eine Mischung aus Adrenalin, Spektakel und Herz. Von den pulsierenden Rufen von „Run For Your Life“ bis zur eindringlichen Anziehungskraft von „Lowlands“ ist jeder Song ein Aufruf zum Handeln – eine akustische Erinnerung daran, dass wir in einer Welt, die Konformität sucht, uns entscheiden, anders zu sein.

Während die Band ihr aktuelles Album Kinetica feiert, lädt sie euch ein, ihre unermüdlichen Live-Show-Erlebnis zu genießen. Erwartet eine Nacht, in der donnernde Riffs, fesselnde Bühnenvisuals und eine Atmosphäre, die von dem gemeinsamen Band aus Blut, Schweiß und Benzin geladen ist, die Bühne entfachen. Jede Performance ist ein immersives Ereignis – eine explosive Verschmelzung von Klang, Leidenschaft und geteilter Rebellion. Egal, ob ihr langjährige Anhänger unseres unerschütterlichen Rock ’n‘ Roll seid oder Neulinge, die bereit sind, sich im Sturm mitreißen zu lassen, diese Tour ist darauf ausgelegt, jeden in die wilde Welt von Beasto Blanco willkommen zu heißen.

Schließt euch Beasto Blanco an, während sie eine neue Ära der Rockmusik feiern, mit Kinetica, das durch die Lautsprecher dröhnt und die Herzen im Einklang schlagen. Sichert euch eure Tickets, holt euch eure VIP-Pakete und macht euch bereit, die rohe Intensität von Beasto Blanco live im Konzert zu spüren. Reitet mit dem Biest in die Zukunft!

Willkommen in der Welt von Beasto Blanco – wo Musik, Wahnsinn und Chaos vereint sind.

Beasto Blanco – Kinetia Tour 2025

02.11.25 BE Iftrel – ZikZak

04.11.25 FR Grenoble – Metallian

05.11.25 FR Paris – Backstage by the Mill

07.11.25 CH Imier – Salle de Spetacles

08.11.25 AT Telfs – Telfs Rock City

10.11.25 DE Munich – Backstage Halle

11.11.25 HU Budapest – Analog

12.11.25 AT Vienna – Arena Club

13.11.25 CZ Prag – Futurum

14.11.25 DE Berlin – Heimathafen

15.11.25 DE Weissenhäuser Strand – Plage Noire Festival

16.11.25 NL Zoetenmeer – Poppodium Boerderij

18.11.25 DE Krefeld Kufa

19.11.25 DE Frankfurt – Das Bett

Beasto Blanco online:

https://beastoblanco.com/