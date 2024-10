Mystic Festival 2025: Invasion aus Finnland

Ihr müsst nicht weit laufen, nur über die Ostsee hüpfen – Das Mystic Festival begrüßt vier Vertreter der exzellenten finnischen Metalszene im Line-Up der nächstjährigen Veranstaltung. Es sind Apocalyptica, Beherit, Oranssi Pazuzu und Archgoat.

Diejenigen unter euch, die Anfang der Woche bei den ausverkauften Apocalyptica-Shows in Krakau und Warschau waren, kennen die Neuigkeiten bereits, denn die Finnen haben ihre Rückkehr von der Bühne angekündigt – zum Mystic Festival in Gdańsk (Danzig). Sie wissen auch, wie gut es der Band geht, die gerade mit dem Album Plays Metallica Vol. 2 mit Gastauftritten von James Hetfield, Robert Trujillo und Dave Lombardo zu ihren Wurzeln, zu Metallica, zurückgekehrt ist. Angefangen hat alles 1993, als Studenten der renommierten Sibelius-Akademie in Helsinki ein Repertoire spielen wollten, das sich von dem, was sie in der Schule lernten, deutlich unterschied. So erinnert sich Eicca Toppinnen, der Frontmann von Apocalyptica, an diese Zeit: „We just loved Metallica and we wanted to play it with the instruments we were able to play, which just happened to be cellos. We played a metal club in Helsinki, and then we were asked to do an album and we thought the guy must be kidding. Like, who listens to this shit on record? And then like five months after it was released, we were opening for Metallica.“

Der Kult wird aus den Lautsprechern herausquellen… Die legendären Beherit werden zum ersten Mal in Polen auf dem Mystic Festival auftreten! Die Finnen haben seit Anfang der 90er Jahre die Geschichte des extremen Undergrounds geschrieben, zuerst mit der abscheulichen und chaotischen Tinte des Black Metal, dann mit der kalten, unmenschlichen elektronischen Kante. Sie sind immer gegen den Strom geschwommen, standen immer auf eigenen Füßen und waren der Meute immer einen Schritt voraus. Von der berüchtigten Platte The Oath Of Black Blood über das offizielle, großartige Debütalbum Drawing Down The Moon bis hin zu den letzten Überresten der Apokalypse – Bardo Exist und WBRRR. Über 30 Jahre lang haben sie nicht live gespielt, um dann 2024 unerwartet auf die Bühne zurückzukehren. Sie treten allerdings nicht oft auf, jeder Auftritt ist ein besonderes Ereignis – umso stolzer sind wir, dass sie im Juni 2025 nach Danzig kommen werden.

Ein Raumschiff, das mit Schwefel, Pilzen und Mondlicht betrieben wird. Eine der originellsten Bands, die in diesem Jahrhundert die Metalszene beehrt haben. Oranssi Pazuzu sind einerseits die archetypischen Söhne der Dunkelheit, andererseits haben sie sich von der Milch des Psychedelic Rock und des Krautrock der 90er Jahre ernährt. Sie wagen sich auch in die verbotenen Gefilde von Death Grips und My Bloody Valentine, flirten mit der Elektronik und fahren mit Vollgas durch die Kurven. Obwohl das Jahr noch lange nicht vorbei ist, können wir Muuntautuja schon jetzt getrost zu den besten Alben des Jahres 2024 zählen. Wenn das immer noch Black Metal ist – denn wie sonst könnte man das nennen? – dann bedeutet es, dass Black Metal grenzenlos ist.

Eine weitere gute Nachricht für die Fans des fleischgewordenen Bösen: Archgoat werden auf der Mystic Festival-Bühne ihr Unwesen treiben. Diese extreme Underground-Legende wurde vor über 30 Jahren geboren und ging mit der 1993 veröffentlichten Kult-EP Angelcunt (Tales Of Desecration) in die Geschichte ein. Auf ein komplettes Album mussten Lord Angelslayer und Ritual Butcherer über ein Jahrzehnt lang warten, aber seitdem sind Archgoat unermüdlich auf ihrem Weg, die Hölle auf Erden zu erschaffen.

Das Mystic Festival findet vom 4. bis 7. Juni 2025 in der Danziger Werft statt. Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf unter: www.mysticfestival.pl

Verfügbare Tickets:

Frühbucherpass – PLN799

VIP-Pass – PLN1299

Die Karten können auch über die Plattform eBilet erworben werden, die einen Ratenkauf ermöglicht – heute kaufen, später bezahlen.