Mystic Festival 2025: es gibt nur einen König – und der kommt nach Gdańsk

Es gibt nur einen König – und der kommt nach Gdańsk. Im Juni wird King Diamond einer der Headliner des Mystic Festivals sein. Das wird eine schlaflose Nacht werden.

Sicherlich erinnerst du dich an King Diamonds fantastischen Auftritt beim Mystic Festival 2019 in Krakau – wer würde die Einladung in seine Welt der Albträume nicht annehmen? Auch die Erinnerung an den triumphalen Sabbat, den Mercyful Fate 2022 für uns in der Werft veranstaltet hat, ist noch lebendig.

Wir haben unser nächstes gefährliches Treffen mit King Diamond für den kommenden Juni geplant. Diese Nachricht ist doppelt aufregend, denn der Künstler hat zwei neue Songs – Spider Lilly und Electro Therapy – auf seiner laufenden US-Tournee unter dem Banner von Saint Lucifer’s Hospital 1920 vorgestellt. Die Songs kündigen das Doppelalbum The Institute an, King Diamonds erstes Studiomaterial seit 18 Jahren.

Das Mystic Festival findet vom 4. bis 7. Juni 2025 in der Danziger Werft statt. Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf unserer Website: www.mysticfestival.pl.

Derzeit können Sie Tickets kaufen:

Frühbucherpass – PLN799

VIP-Pass – PLN1299

Die Karten können auch über die Plattform eBilet erworben werden, die einen Ratenkauf ermöglicht – heute kaufen, später bezahlen.

Das Festival wird in Zusammenarbeit mit Antyradio veranstaltet.

Organisiert wird das Festival von Mystic Coalition, einem Zusammenschluss von Unternehmen mit reicher Erfahrung in der Konzert-, Festival- und Plattenindustrie, bestehend aus Knock Out Productions, Mystic Production und B90.

