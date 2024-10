Ensiferum: enthüllen Video zu „Fatherland“

Die finnischen Folk-Metal-Ikonen Ensiferum haben ihr offizielles neues Video zu Fatherland veröffentlicht. Der Track stammt von ihrem Album Winter Storm, das jetzt bei Metal Blade Records erscheint.

Ein Großteil des neuen Materials entstand während der Schaffenspause, in der sich Ensiferum-Gründungsgitarrist Markus Toivonen der Herausforderung stellte, neue Wege zu finden, Musik zu machen – und schließlich jeden Song außer dem mitreißenden, hymnischen Fatherland komponierte, das von Bassist Sami Hinkka geschrieben wurde. Die kristallklaren, melodischen Höhen von Sänger/Organist Pekka Montin gaben Thalassic einen enormen Auftrieb. Aber auf Winter Storm – einer Fantasy-Konzepterzählung aus der Feder von Hinkka – findet Montins superstarke Stimme ihren optimalen Platz im Ensiferum-Sound. Indem er solch grandioses, heroisches Material zum Leben erweckt, entpuppt sich der Sänger als eine der größten stimmlichen Entdeckungen des Jahrzehnts.

„Wie so oft begann die Komposition des Songs mit einem Bruchteil einer Melodie, die in meinem Kopf spielte, dann schnappte ich mir meine Akustikgitarre und ein paar Minuten später war der Refrain fertig. Von da an formte sich der Song fast von selbst. Der Song erzählt von einem abgelegenen Stamm, der seit langem gegen die Wintersturm-Wachmänner kämpft. Ein riesiger Singalong-Refrain und die rohe Energie, die jeden in einen Moshpit ruft, garantieren, dass dies ein großartiger Live-Song wird.“, erzählt Hinkka über Fatherland.

