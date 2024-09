Ensiferum: Finnish Folk Metal-Band veröffentlichen „Long Cold Winter of Sorrow and Strife“

Die finnischen Folk-Metal-Giganten Ensiferum melden sich mit ihrer neuen Single Long Cold Winter Of Sorrow And Strife zurück. Der heroische Track stammt aus ihrem kommenden Studioalbum Winter Storm, das am 18. Oktober über Metal Blade Records erscheinen wird.

Seit ihrem ersten Demo im Jahr 1997 haben Ensiferum kontinuierlich an ihrer Erfolgsgeschichte gearbeitet und mit ihrem achten Album Thalassic im Jahr 2020 einen Höhepunkt erreicht. Das nautische Epos eroberte die Spitze der finnischen Albumcharts und erreichte Platz 3 in Deutschland sowie die Top Ten in der Schweiz, Kanada und den USA. Die globale COVID-Pandemie sorgte jedoch dafür, dass die vierjährige Wartezeit auf Winter Storm die längste Veröffentlichungspause in der fast 30-jährigen Bandgeschichte wurde.

Mit Winter Storm setzen Ensiferum ihren Weg fort, epische Geschichten mit ihrer einzigartigen Mischung aus Folk- und Melodic-Death-Metal zu erzählen. Die neue Single verspricht erneut eine musikalische Reise voller Heldentaten, düsteren Melodien und packenden Hymnen – ein absolutes Muss für alle Fans des Genres.