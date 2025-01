Ensiferum: enthüllen Video zu „The Howl“

Die finnischen Folk-Metal-Ikonen Ensiferum haben ihr offizielles neues Video zu The Howl veröffentlicht. Der Track stammt aus dem Album Winter Storm, das jetzt bei Metal Blade Records erscheint.

Ein Großteil des neuen Materials für Winter Storm entstand während der COVID-Sperre, als Ensiferum-Gründungsgitarrist Markus Toivonen sich selbst der Herausforderung stellte, neue Wege zu finden, um Musik zu machen – und schließlich jeden Song außer dem mitreißenden und hymnischen Fatherland komponierte, der von Bassist Sami Hinkka geschrieben wurde. Die Hinzufügung von Sänger/Organist Pekka Montins kristallklaren, melodischen hohen Tönen sorgte für einen enormen Auftrieb auf Thalassic von 2020. Doch auf Winter Storm – einer Fantasy-Konzepterzählung aus der Feder von Hinkka – findet Montins superstarke Stimme ihren optimalen Platz im Ensiferum-Sound. Indem er solch grandioses, heroisches Material zum Leben erweckt, entpuppt sich der Sänger als eine der größten stimmlichen Entdeckungen des Jahrzehnts.

The Howl folgt auf das Fatherland-Video der Band, das von einem abgelegenen Stamm erzählte, der gegen die Winter Storm Vigilantes kämpfte. „In The Howl“, so Hinkka, „springen wir viele Jahre von der Schlacht in Fatherland vorwärts. Der Junge wuchs heran und wurde zum Schamanen. Sein Volk verliert den Krieg, und als seine letzte Tat ruft er ein letztes Mal die alten Geister an. Er opfert seine sterbliche Gestalt, wird zum Wolfsgeist und macht sich auf die Suche nach dem Einen, um das Schicksal seines Volkes zu rächen. Dieser Song ist durch und durch Ensiferum-mäßig: eingängige Melodien, kraftvoller, rauer Gesang und ein mitreißender Refrain. Wir haben ihn bereits auf einigen Gigs gespielt; er ist offensichtlich ein großartiger Live-Song!“

Hier könnt ihr euch das Video ansehen: