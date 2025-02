Ensiferum: präsentieren neues Video „Victorious“

Die finnischen Folk-Metal-Goliaths Ensiferum freuen sich, ihr Video zu Victorious zu präsentieren. Der Track stammt aus dem Album Winter Storm, das jetzt bei Metal Blade Records und im Vorfeld der bevorstehenden Co-Headliner-Tour der Band mit Korpiklaani in Nordamerika erschienen ist.

Winter Storm ist ein grandioses und heldenhaftes Werk, in dessen Mittelpunkt eine Fantasy-Konzeptgeschichte aus der Feder von Bassist Sami Hinkka steht. Victorious folgt dem The Howl-Video, in dem der Junge in der Geschichte heranwächst und ein Schamane wird. Sein Volk verliert den Krieg und als letzte Tat ruft er ein letztes Mal die alten Geister an. Er opfert seine sterbliche Gestalt und verwandelt sich in einen Wolfsgeist und macht sich auf die Suche nach dem Einen, um das Schicksal seines Volkes zu rächen.

„The One and the spirit wolf have now roamed the lands and gathered an army. They march to the gates of the city of the Winter Storm Vigilantes. The battle starts, but who shall be the last to stand on the battlefield? Who shall be victorious? This fast and furious song calls everyone into a moshpit! We are victorious!“, sagt Hinkka in Victorious.

Ensiferum – Besetzung:

Petri Lindroos – Gesang, Gitarren

Markus Toivonen – Gitarren, Gesang

Sami Hinkka – Bass, Gesang

Janne Parviainen – Schlagzeug

Pekka Montin – Keyboards, Gesang

