Black Label Society: veröffentlichen ihre neue Single „The Gallows“

Black Label Society, das von Gitarren-Ikone Zakk Wylde gegründete Hardrock-Kraftpaket, hat eine brandneue Single mit dem Titel The Gallows herausgebracht. Der Track zeigt die für die Band typische Mischung aus knochenzerschmetternden Riffs, gefühlvollen Melodien und einer unerbittlichen Energie, die die Fans erwarten. The Gallows ist seit dem 10. September 2024 auf allen wichtigen Streaming-Plattformen erhältlich.

Seht euch das Video zu The Gallows hier an:

„Berzerkers!!! Here’s a New Black Label Song called The Gallows – What do you call a fake noodle??? An Impasta!!! See you all at The Berzerkus on Saturday September 14th at Poconos Park, PA!!!“ – Zakk Wylde

The Gallows ist ein Beispiel für das, was die Fans von Black Label Society erwarten dürfen: glühende Gitarrensoli und Texte, die das Herz und die Seele der Heavy-Metal-Gemeinde höher schlagen lassen.

Zakk Wylde, der für seine außergewöhnlichen Gitarrenkünste und seine beeindruckende Bühnenpräsenz bekannt ist, hinterlässt auch mit seiner neuesten Veröffentlichung einen bleibenden Eindruck. The Gallows fängt die dunkle, grüblerische Essenz des Black Label Society-Katalogs ein und verleiht ihm eine neue Intensität, die die Entwicklung der Band widerspiegelt. The Gallows verkörpert den Kern von Black Label Society – rohe Kraft, emotionale Tiefe und ein Bekenntnis zu reinem, ungefiltertem Hard Rock ’n Roll.

Seit ihrer Gründung sind Black Label Society mit Zakk Wylde an der Spitze ein Eckpfeiler des Hard Rock- und Heavy Metal-Genres. Die Band hat immer wieder mitreißende Hymnen geliefert, die Musikfans auf der ganzen Welt ansprechen, und The Gallows wird eine weitere ikoische Ergänzung zu ihrem umfangreichen Katalog werden.

Black Label Society sind:

Zakk Wylde – Gesang, Gitarre, Klavier

John (JD) DeServio – Bass

Jeff Fabb – Schlagzeug

Dario Lorina – Gitarre

