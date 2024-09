Witherfall: veröffentlichen Aerosmith-Cover „Kings And Queens“

Zum Auftakt der ersten von vielen europäischen Liveshows beim Candelabrum Metal Fest in dieser Woche freuen sich Witherfall aus Los Angeles, das Musikvideo zu ihrer Version von Kings And Queens zu enthüllen – ursprünglich geschrieben und aufgenommen von Aerosmith auf ihrem 1977er Album Draw The Line.

Seht euch das Video zu Kings And Queens hier an:

„We really wanted to capture the songs subject matter on this video“, erklärt die Band. „Given today’s charged political climate and the discontent on all sides with our civil servants, the world is surely having another Marie Antoinette moment… ‚Let Them Eat Cake‘ – Kings And Queens and Guillotines indeed.“

Kings And Queens folgt auf das viel gelobte vierte Album Sounds Of The Forgotten von Witherfall, das im Mai 2024 erschienen ist. Demnächst wird die Band ihre Musik auch in Europa live auf der Bühne präsentieren.

Witherfall – Konzerte 2024:

08.09.2024 – (MX) León, Candelabrum Fest

11.09.2024 – (ES) Madrid, Sala Revi Live

12.09.2024 – (ES) Mos, Sala Rebullón

14.09.2024 – (DE) Püchersreuth, Storm Crusher Festival

Support für Angra

25.10.2024 – (PT) Lisboa

26.10.2024 – (PT) Porto

27.10.2024 – (ES) Sevilla

28.10.2024 – (ES) Vitoria-Gesteiz

29.10.2024 – (ES) Barcelona

31.10.2024 – (CH) Rorschach

01.11.2024 – (FR) Colmar

02.11.2024 – (FR) Toulouse

03.11.2024 – (FR) Marseille

Witherfall – Europatour 2024

Support: Mystery Blue

präsentiert von Rock Hard, Metal.de, Powermetal.de & Dragon Productions

05.11.2024 – (GR) Athen, Piraeus Club Academy

07.11.2024 – (BE) Diest, Hell

08.11.2024 – (DE) Bochum, Trompete

09.11.2024 – (DE) Kassel, Goldgrube

10.11.2024 – (DE) Frankfurt, Nachtleben

14.11.2024 – (DE) Osnabrück, Bastard Club

15.11.2024 – (DE) Hamburg, Bambi Galore

16.11.2024 – (NL) Arnhem, Willemeen (+Signum Regis)

17.11.2024 – (NL) Zoetermeer, De Boerderij (+Signum Regis)

Sichert euch eure Tickets hier: https://witherfall.com/tours-and-events

Mehr Infos zu Witherfall und ihrem aktuellen Album Sounds Of The Forgotten findet ihr hier:

Witherfall online:

