Anubis: veröffentlichen Lyric-Video zu „The Hood Collector“ anlässlich der bevorstehenden digitalen EP-Veröffentlichung

Die Power-Thrasher Anubis aus Los Angeles haben das Lyric-Video zu ihrem neuen Song The Hood Collector veröffentlicht. Dieser Titel ist einer von drei Tracks, die morgen auf der digitalen EP The Puppeteers erscheinen werden. Pre-Save ist jetzt verfügbar unter https://lnk.to/thepuppeteers.

„The Hood Collector ist einer der direktesten Power-Metal-Songs unserer Karriere“, erklärt Sänger Devin Reiche. „Melodisch und beschwingt, haben wir hier Anleihen bei den klassischen deutschen Power-Metal-Bands der 90er Jahre genommen – Helloween, Gamma Ray, Edguy usw.“

„Lyrisch ist dieser Song unser Tribut an Daryl Davis: einen Jazzmusiker, der behauptet, über 200 ehemalige Klanmitglieder persönlich von ihren hasserfüllten Wegen abgebracht zu haben – jeder von ihnen gab ihm seine Kapuze und Roben als symbolische Geste.“

Das Video zu The Hood Collector kann hier angesehen werden

The Hood Collector und das Lyric-Video zu Leper Lord von letzten Monat https://youtu.be/ZHykqbPIQnc?si=yYhSckG8H2PC7G0l wurden beide von Scott Rudd (Opeth, Hammerfall) erstellt.

„Warum haben wir, nachdem wir unser Debütalbum veröffentlicht haben, beschlossen, wieder im digitalen EP-Format zu arbeiten?“ fragt Devin. „Nun, vor mehreren Monaten haben wir entschieden, unsere Live-Growlerin für Songs wie Devour und Strife, Hanna Preston, zu einem Vollzeitmitglied zu befördern und uns voll und ganz einem dualen Clean/Harsh-Vokalansatz zu widmen. Das war eine ziemlich große Entscheidung, die zwangsläufig zu einem Wechsel hin zu einem schwereren Sound führen wird. Das Problem ist, dass wir zu diesem Zeitpunkt gerade unser zweites Album fertiggestellt hatten, das offensichtlich unseren vorherigen Ton und Songwriting-Ansatz widerspiegelt. Anstatt uns also einem vollständigen Albumzyklus mit Material zu verpflichten, das nicht mit der aktuellen Besetzung geschrieben wurde, haben wir beschlossen, die drei Songs, die am ehesten an unseren bisherigen traditionellen Sound erinnern – thrash-infused Power Metal – als eigene EP zu veröffentlichen, um den klassischen Sound zu verabschieden und Platz auf dem zweiten Album für Material zu schaffen, das die aktualisierte Version von Anubis widerspiegelt.“

„Diese EP markiert das Ende einer Ära für uns – ein Schwanengesang, der ein Kapitel mit Feuer schließt, bevor wir in dunklere, schwerere Gewässer eintauchen“, erklärt Bassist Will Buckley. „Diese Songs zeigen die endgültige Form des Sounds, der Dark Paradise aufgebaut hat.“

Fans von melodischem, schnellem Power Metal sollten aufpassen, denn die EP The Puppeteers wird eure Sehnsucht stillen. Sie dient nicht nur als Fortsetzung des Sounds, der auf Anubis bemerkenswertem Album Dark Paradise zu finden ist, sondern auch als Übergang, während das Quintett weiterhin Shows in Südkalifornien spielt, darunter kürzlich Auftritte als Support für Warbringer, Delain, Xandria und Dreadlands.

In der Zwischenzeit ist Dark Paradise weiterhin auf CD, in limitierter farbiger (300) herzloser lila Vinyl und digital erhältlich. Jetzt bestellen unter https://lnk.to/anubis.

Anubis-Sänger Devin Reiche könnte den Fans von Thrash und Underground-Metal als Bassist der Bay Area-Thrasher Hatchet bekannt sein, lebt jedoch tatsächlich in L.A. Mit viel Engagement hat Devin seine Gesangsfähigkeiten entwickelt und ist zu einem beeindruckenden Frontmann geworden.

An der Seite von Devin in Anubis spielen die Gitarristen Eleazar Llerenas (Delusional Fate) und Will Buckley (Hydera) sowie die neuen Mitglieder, Drummer Kenny Ravage (Black Mercy Riffs), Gitarrist Chase McGuckin (Demiser, Black Eucharist) und Sängerin Hanna Preston – alles Musiker, die sich in der L.A. Musikszene einen Namen gemacht haben. Haltet Ausschau nach dem nächsten Full-Length-Album von Anubis im späten Jahr 2025.