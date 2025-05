HolyRoller: „Rat King“ verspricht brutale Doom-Riffs und eingängigen Groove

Die Stoner-Metal-Band HolyRoller aus North Carolina hat ihre neue Single Titan veröffentlicht, die als zweiter Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Album Rat King dient, das am 06.06.2025 bei Ripple Music erscheinen wird.

Mit einem kraftvollen Sound, der die Zuhörer mitreißt, präsentiert HolyRoller ihren neuen Song Titan. Zudem sollte man das neueste Video Crunch Riff Supreme nicht verpassen.

HolyRoller sind bekannt für ihre intensiven und kraftvollen Live-Auftritte, und ihr psychedelischer Smoke’n’Roll sorgt dafür, dass die Köpfe nicken und die Riffs knallen. Ihr neues Album bei Ripple Music bildet da keine Ausnahme. Die Band beschreibt Rat King als ihr bisher schwerstes und direktestes Album. „Unser Ziel war es, eingängigen Stoner Rock mit brutalen Doom-Riffs zu kreieren. Wir wollten einfache Songs mit unbestreitbarem Groove an jeder Ecke. Gesang, zu dem man mitsingen kann, und Rhythmen, die zum Headbangen einladen.“ Lyrisch drehen sich die Themen um den Umgang mit psychischen Problemen, während Adam Cody über suizidale Gedanken und den Frieden als Atheist, Substanzmissbrauch, politische Ideologien, das Altern in der Musikindustrie und mehr singt.

Zum Titel des Albums erklären sie: „Ein Rat King bezieht sich auf eine Gruppe von Ratten, die so nah beieinander leben, dass sich ihre Schwänze und ihr Fell im Laufe der Zeit verbinden und eine Masse bilden, die als Einheit funktionieren muss. Unsere Botschaft ist: Arbeitet zusammen, um das zu erreichen, was getan werden muss, hebt eure Mitratten hoch und seid ein König in eurer Gemeinschaft, egal wie klein sie sein mag. Unterschätzt den kleinen Kerl nicht. Nehmt einen Biss aus dem Verbrechen und, am wichtigsten, smoke ‚em if ya got ‚em.“

Mit einem Sound, der wie eine Zündschnur wirkt, liefert das kraftvolle Quartett ein wildes Fest aus eingängigem Stoner Rock und Doom Metal, das mit fesselnden Melodien und Grooves aufwartet, die sich in die Wirbelsäule einbrennen. Jeder Track auf Rat King ist ein Schlag ins Gesicht, gefüllt mit lyrischer Tiefe, während Frontmann Adam Cody über suizidale Gedanken, Atheismus als Trost, Substanzmissbrauch oder das Überleben in der Musikindustrie klagt. Es ist roh, konfrontativ und seltsam kathartisch – ein Album für diejenigen, die Schönheit im Hässlichen finden. Fans von ASG, The Sword, Red Fang und Corrosion of Conformity werden begeistert sein!

HolyRoller haben sich 2019 gegründet, als Adam Cody (Glass Casket, Wretched) und Schlagzeuger Jay Ovittore (The Pretty Ugly, The 5 L’s) begannen, schweren Stoner Rock im Stil von Red Fang, Elder und Mastodon zu jammen. In einer einzigartigen Zeitblase, die durch die Pandemie geschaffen wurde, erhielt HolyRoller die einmalige Gelegenheit, zahlreiche Songs zu kreieren, die Rock, Doom, Hardcore und Punk-Rock vereinen.

In den rauchgefüllten Kellern und Kneipen der Punk- und Metalszene in North Carolina rekrutierte HolyRoller den lokalen Gitarrenvirtuosen Jim Mayberry sowie den Bassisten Jason Kincaid. Gemeinsam begannen die vier Musiker sofort mit dem Songwriting und betraten das Studio mit Jamie King (Between The Buried & Me, The Contortionist), der das Debütalbum produzierte.

Im September 2020 veröffentlichten HolyRoller ihre selbstbetitelte Debüt-EP, die die Aufmerksamkeit des in Atlanta ansässigen Independent-Metal-Labels Black Doomba Records auf sich zog, das im Mai 2022 ihr Debütalbum Swimming Witches veröffentlichte. HolyRoller haben ihre Live-Show mit zahlreichen regionalen Auftritten in North und South Carolina sowie Georgia verfeinert, wo sie Crowbar, Spirit Adrift, Atomic Bitchwax und Nebula unterstützten. 2023 begrüßte HolyRoller einen dritten Gitarristen, Steve Poe, der zur treibenden und drückenden Klangwand beiträgt und die Live-Shows zu einem Erlebnis macht. HolyRoller war auf der Weedian-Kompilation Trip to NC vertreten.

HolyRoller kehrten Ende 2023 und Anfang 2024 in eine Schreibphase zurück und gingen erneut mit Jamie King ins Studio. Vor den Aufnahmen trennten sie sich einvernehmlich von Gitarrist Jim Mayberry. Nun bereiten sie sich darauf vor, ihr drittes Album Rat King am 06.06.2025 bei Ripple Music zu veröffentlichen.