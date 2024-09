Kreator: veröffentlichen mächtiges Live-Video zu „Enemy Of God“

Kreator haben ein kraftvolles Live-Video ihres ikonischen Songs Enemy Of God veröffentlicht, das von ihrem monumentalen Auftritt in Chile stammt. Das Video ist jetzt auf dem YouTube-Kanal von Nuclear Blast verfügbar. Fans können die ausgelassene Stimmung und die massiven Circle Pits, die während der Nacht entstanden sind, noch einmal erleben und die rohe Energie spüren, die nur Kreator und ihre chilenischen Horden entfesseln können.

Dieses Video bietet einen Vorgeschmack auf die vollständige Live-Performance von Kreator in Chile, die exklusiv auf Knotfest.com bis Sonntag gestreamt wird. Dies gibt den Fans eine letzte Gelegenheit, dieses epische Konzert zu erleben. Das spezielle Streaming-Event feiert die bevorstehende Nordamerika-Tour von Kreator mit Testament, die am Donnerstag beginnt. Mille Petrozza kommentiert: „Horden! Wir haben uns mit Knotfest zusammengetan, die unser unglaubliches Konzert in der Movistar Arena vom letzten Jahr exklusiv streamen werden! Das sollte euch einen Eindruck davon geben, was euch auf unserer bevorstehenden Nordamerika-Tour mit Testament und den speziellen Gästen Possessed erwartet, die diesen Donnerstag startet!“

Die Klash Of The Titans-Tour von Kreator und Testament beginnt am 12. September in Reno, NV und führt durch die USA und Kanada, bevor sie am 27. Oktober in San Francisco endet. Tickets und VIP-Pakete für die Tour sind erhältlich unter: Kreator-Terrorzone.

Zusätzlich kündigen Kreator und Anthrax ihre europäische Tour 2024 an, bei der sie mit Testament als sehr speziellen Gästen auftrumpfen werden. Die Tour beginnt am 21. November in Manchester, UK, und endet am 15. Dezember in Den Bosch, NL. Tickets sind erhältlich unter: Kreator-Terrorzone.

Nordamerika-Tour mit Testament und Possessed:

12.09.2024: Reno, NV @ Grand Sierra Resort and Casino

13.09.2024: Las Vegas, NV @ House of Blues | Las Vegas

14.09.2024: Salt Lake City, UT @ The Complex

16.09.2024: Seattle, WA @ Showbox SoDo

17.09.2024: Portland, OR @ Roseland Theater

18.09.2024: Vancouver, BC @ Vogue Theatre

20.09.2024: Calgary, AB @ MacEwan Hall

21.09.2024: Enoch, AB @ River Cree Resort and Casino

22.09.2024: Saskatoon, SK @ Coors Event Centre

24.09.2024: Winnipeg, MB @ Burton Cummings Theatre

26.09.2024: Maplewood, MN @ Myth Live

27.09.2024: Chicago, IL @ Radius Chicago

28.09.2024: Huber Heights, OH @ Rose Music Center at The Heights

29.09.2024: Royal Oak, MI @ Royal Oak Music Theatre

01.10.2024: Cleveland, OH @ The Agora Theatre & Ballroom

03.10.2024: Toronto, ON @ History

04.10.2024: Montreal, QC @ MTELUS

05.10.2024: New Haven, CT @ College Street Music Hall

06.10.2024: Boston, MA @ Citizens House of Blues | Boston

08.10.2024: Silver Spring, MD @ The Fillmore | Silver Spring

10.10.2024: Montclair, NJ @ The Wellmont Theater

11.10.2024: Bethlehem, PA @ Wind Creek Event Center

12.10.2024: Raleigh, NC @ The Ritz | Raleigh

13.10.2024: Atlanta, GA @ Tabernacle

15.10.2024: Orlando, FL @ Hard Rock Live

16.10.2024: St. Petersburg, FL @ Jannus Live

18.10.2024: Houston, TX @ White Oak Music Hall

19.10.2024: San Antonio, TX @ The Aztec Theatre

20.10.2024: Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

22.10.2024: Denver, CO @ Fillmore Auditorium

23.10.2024: Albuquerque, NM @ Albuquerque Convention Center

24.10.2024: Phoenix, AZ @ The Van Buren

26.10.2024: Los Angeles, CA @ The Hollywood Palladium

27.10.2024: San Francisco, CA @ The Warfield

Europäische Tour mit Testament: