Mystic Festival 2026: haben Marduk, Bölzer, Disharmonic Orchestra und Knife Bride bestätigt

Marduk, Bölzer, Disharmonic Orchestra und Knife Bride sind die nächsten vier Bands, die wir im Line-up des Festivals willkommen heißen – und zugleich vier überzeugende Beweise dafür, dass der heutige Titel der Ankündigung nichts als die Wahrheit ist.

Im Jahr 1990 öffneten sich in Norrköping die Tore der Hölle, um die Panzer Division Marduk in die Welt zu entlassen – mit dem unbeirrbaren Morgan Håkansson fest am Steuer. Mit jedem weiteren Album – vom Debüt Dark Endless bis zum neuesten Memento Mori – haben die Schweden das Konzept musikalischer Blasphemie immer wieder neu definiert. Jedes ihrer Konzerte hinterlässt verbrannte Erde – und in denen, die irgendwie überleben, entflammt der Wunsch, sich erneut mit der Black-Metal-Bestie einzulassen.

Hätten wir sie nicht selbst gesehen, wir würden kaum glauben, dass ein Duo solch ein Chaos auf der Bühne entfesseln kann. Aus altbekannten Elementen – insbesondere Death- und Black Metal – komponieren KzR und HzR ihre ganz eigene Geschichte. Bölzer strahlen rohe Energie aus, stemmen das gesamte Gewicht und zähmen das Chaos. Seit dem Erscheinen ihres phänomenalen Debüts Hero ist einige Zeit vergangen, doch das zweite Album steht in den Startlöchern – und alles deutet darauf hin, dass die Schweizer ihr neues Material im Werftgelände erstmals präsentieren werden.

Eine Legende der österreichischen Szene. Mit ihrer verdrehten Trilogie aus den frühen 90ern – den Alben Expositionsprophylaxe, Not To Be Undimensional Conscious und Pleasuredome – bewies Disharmonic Orchestra, dass extreme Musik keine Grenzen kennt. Avantgardistische Ideen und der Mut, sie umzusetzen, bedeuteten jedoch nie, dass die Band ihre Death-/Grind-Wurzeln verleugnet hätte – besonders nicht live.

Pioniere und Meister des Genres, das sie selbst nu-gothika tauften – ein Stil, in dem man Einflüsse von Metalcore, Emo-Rock und Nu-Metal wiederfindet. Mit energiegeladenen Konzerten und emotional aufgeladenen Songs erspielte sich das Quartett aus Brighton schnell Auftritte auf den größten Festivalbühnen. Heute zählen Knife Bride zu den wichtigsten Vertretern der neuen Welle des alternativen Metals von den britischen Inseln.

Das Mystic Festival findet vom 03.06. bis 06.06.2026 im Werftgelände von Danzig statt.

Beim Festival treten unter anderem folgende Bands auf: Black Label Society, Down, Ice Nine Kills, Blood Incantation, The Gathering, Six Feet Under, Scour, Marduk, Kublai Khan TX, Evergrey, Septicflesh, Acid King, Bölzer, Disharmonic Orchestra, Winterfylleth, Martyrdöd, Master Boot Record, Embryonic Autopsy und Knife Bride.

