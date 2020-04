Tarchon Fist: bringen Livevideo zum Song „Play It Loud“ vom Wacken Open Air online

Tarchon Fist lassen sich trotz der schwierigen Situation in Italien nicht unterkriegen. Da in Italien aufgrund der Pandemie aktuell keine Live-Shows durchgeführt werden dürfen, hat der Heavy Metal-Fünfer am 03.04.2020 ein Live-Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, das Tarchon Fist bei der Live-Performance ihres Songs Play It Loud auf dem Wacken Open Air 2018 in Deutschland (als Finalisten der W:O:A Metal Battle Italy) zeigt.

Video: Play It Loud von Tarchon Fist live auf dem Wacken Open Air 2018:

Die Studio-Version zu diesem Stück ist auf dem Album Heavy Metal Black Force (2013) zu finden. Nach eigener Aussage hatte Tarchon Fist-Bandleader Luciano Tattini den Song Play It Loud geschrieben, um das damalige Heavy Metal-Festival Play It Loud! zu unterstützen, welches das Label My Graveyard Productions seit 2007 viele Jahre lang in Italien veranstaltete.