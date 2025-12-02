Tarchon Fist: veröffentlichen Video zum Song „3 Days in Hell“ von ihrem neuen Album „XX Years Of Rock And Heavy Metal“

Die italienisch-schweizerischen Heavy Rocker Tarchon Fist haben zu ihrem Song 3 Days In Hell von ihrem Jubiläums-Album XX Years Of Rock And Heavy Metal – Release: 28.11.2025 über das Label Underground Symphony – ein Musikvideo veröffentlicht.

Den Song und das zugehörige Video kann man über folgenden Link auf dem Youtube-Channel der 2005 gegründeten Band genießen:

In dem professionell und mit großer Detailvielfalt gefertigten Animations-Video wirken die aktuellen Tarchon Fist-Bandmitglieder, die in der neuen Aufnahme von 3 Days In Hell zu hören sind – Gitarrist Lvcio (Luciano Tattini), Sänger Ramon (Mirco Ramondo), Bassist Wallace (Marco Pazzini), Gitarrist RIX (Sergio Rizzo) und Drummer Matt (Mattia Vescovi) – als Animations-Charaktere mit.

Zu dem YouTube-Link erklären Tarchon Fist, dass die Originalfassung des Songs 3 Days In Hell – somit auch die Lyrics – im Jahr 2008 geschrieben wurden.

Das Thema greift die damalige Auslegung einer Maya-Prophezeiung auf, die das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 voraussagte. Wie es danach weitergeht, erfahrt ihr in dem Video.

Insgesamt beinhaltet die CD XX Years Of Rock And Heavy Metal elf Tracks, darunter neu aufgenommene Stücke aus den ersten beiden Alben und bisher unveröffentlichte Werke.

XX Years Of Rock And Heavy Metal Tracklist:

1. Bad Situation

2. 3 Days In Hell

3. Carved With Fire

4. Hammersquad

5. It Doesn’t Matter

6. Flower In The Sand

7. Football Aces

8. Earth Song

9. Bad Man Mania

10. Falling Down

11. Crazy Times (XX Years Of Rock And Heavy Metal)

Die Gestaltung des epischen Cover-Artworks zu XX Years Of Rock And Heavy Metal erfolgte durch den Künstler Stan W. Decker.

Gemäß der Ankündigung durch das Label Underground Symphony soll das Album als elegantes CD Digipack und auf allen größeren digitalen Plattformen verfügbar sein.

Auch in Deutschland wird die Tarchon Fist-CD XX Years Of Rock And Heavy Metal erhältlich sein, z. B. bei Hellion Records Itzehoe: https://www.hellionrecords.de