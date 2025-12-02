Judas Priest: kündigen Deutschlandshows für Sommer 2026 an

Mit ungebrochener Wucht und über fünf Jahrzehnten Metal-Geschichte im Gepäck kehren Judas Priest im Sommer 2026 für drei ausgewählte Headline-Shows nach Deutschland zurück. Im Rahmen ihrer Faithkeepers Tour 2026 tritt die britische Kultband in Halle (Saale), Neu-Ulm und St. Goarshausen auf. Nach dem weltweiten Erfolg ihres aktuellen Albums Invincible Shield und einer Grammy-Nominierung für die Single Crown Of Horns setzen Judas Priest ihre triumphale Live-Serie fort – kraftvoll und mit dem unverkennbaren Sound, der Generationen von Metal-Fans geprägt hat.

Mit ihrer kompromisslosen Bühnenpräsenz und einer Setlist zwischen Klassikern und neuem Material zählen Judas Priest bis heute zu den einflussreichsten Live-Acts des Genres. Drei Sommernächte, die Metal-Geschichte schreiben.

Die Termine:

26.07.2026 – Halle (Saale) – Halle Messe Arena Halle

06.08.2026 – Neu-Ulm – Wiley Sportpark

23.08.2026 – Sankt Goarshausen – Freilichtbühne Loreley