Evanescence: kündigen Welttournee für 2026 mit fünf Shows in Deutschland an

Evanescence werden 2026 wieder auf Tour gehen: Der Auftakt findet in Nordamerika statt, bevor es weiter nach Großbritannien und Europa geht – darunter auch fünf Shows in Deutschland, die von Eventim veranstaltet werden.

Als Special Guest wird Poppy bei allen UK- und Europa-Konzerten dabei sein, während Nova Twins die Shows außerhalb UK eröffnen.

Evanescence haben sich zudem mit PLUS1 zusammengeschlossen, sodass 1$/1£/1€ pro verkauftem Ticket Organisationen zugutekommt, die weltweit humanitäre Hilfe und medizinische Unterstützung für Menschen in Not leisten.

Fans können ab 2. Dezember, 12:00 Uhr HIER Pre-Sale-Codes für VIP-Bundles und Tickets erhalten, während der allgemeine Ticketvorverkauf am 5. Dezember ab 10:00 Uhr beginnt und HIER erhältlich ist.

Sängerin Amy Lee erzählt: “This year has been so inspiring in so many ways, creating so much new music, playing some bucket-list shows and working with so many artists that give us life. We are taking all of that fire and energy and inspiration and building it into an epic 2026 for our fans. Collaborating with K. Flay, Poppy, and Courtney Le Plante made me want to create a world where we could share stages together, and I’m thrilled we are going to make it happen! I can’t wait to share what we’ve been working on, and I can’t wait for this incredible tour.”

Termine in Deutschland 2026

19 SEP 2026 Frankfurt, Festhalle

20 SEP 2026 Dortmund, Westfalenhallen Dortmund

23 SEP 2026 Hamburg, Barclays Arena

25 SEP 2026 Berlin, Velodrom

26 SEP 2026 München, Olympiahalle

Support Poppy und Nova Twins

Alle Termine 2026 finden sich auf Evanescence.com.

Es wird die erste vollständige UK- und Europatour der Band seit der World’s Collide Tour 2022 sein, bei der Daily Telegraph schrieb, dass “Evanescence proved a perfect exercise in classy, majestic heaviness – 5/5”. Außerdem traten sie 2023 als Headliner beim Download Festival auf, um das 20-jährige Jubiläum ihres Durchbruchalbums Fallen zu feiern. Kerrang kommentierte dazu: “(the band) sends the place into delirium”.

Im Jahr 2025 lag der Fokus von Evanescence am Schreiben von neuer Musik, einigen ausgewählten Festivalauftritten sowie Shows mit My Chemical Romance, Halsey und Metallica.

Sängerin Amy Lee steuerte in diesem Jahr Musik zu drei Filmen bei: Afterlife für die Netflix-Serie Devil May Cry (die kürzlich bei den Hollywood Music in Media Awards als Best Video ausgezeichnet wurde), Hand That Feeds (mit Halsey) und Fight Like A Girl (feat K-Flay) für den Film Ballerina aus dem John-Wick-Universum. Außerdem komponierte sie Musik für den Kurzfilm The Seventh Turn von Eric Howell (Voice From The Stone). Darüber hinaus arbeitete Lee kürzlich mit Poppy und Courtney LaPlante von Spiritbox an dem Song End Of You zusammen.

Über Evanescence:

Bisher hat Evanescence insgesamt fünf Studioalben veröffentlicht, darunter das mehrfach mit Platin ausgezeichnete The Open Door (2004) und Evanescence (2011), die beide die Spitze der Billboard 200 erreichten. 2021 begeisterte die Band ihre Fans mit The Bitter Truth – zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung setzt Evanescence weiterhin neue Maßstäbe.

Mit einer Besetzung aus Amy Lee (Gesang, Keyboards), Tim McCord (Gitarre), Will Hunt (Schlagzeug), Troy McLawhorn (Gitarren) und Emma Anzai (Bass, Background-Gesang) tourt die Band weiterhin rund um den Globus und spielt einige der erfolgreichsten Shows ihrer Karriere. Darunter auch eine Reihe ausverkaufter Auftritte in Lateinamerika, unter anderem im Allianz Parque, einem Fußballstadion in São Paulo, Brasilien, das ihr bisher größtes Headliner-Konzert war und 40.000 Fans begeisterte.