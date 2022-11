Evanescence und Within Temptation: spielen noch drei Konzerte in diesem Winter in Deutschland

Evanescence und Within Temptation mussten ihre für das Frühjahr 2022 angesetzte Tournee aufgrund der anhaltenden behördlich Einschränkungen auf November und Dezember 2022 verschieben. Beide Bands kehren erstmals vom 09.11.2022 bis 08.12.2022 auf die deutschen Bühnen zurück.

Evanescence waren während des Lockdowns keineswegs unproduktiv. Die Band veröffentlichte vier neue Singles und beendete die Aufnahmen ihres neuen Albums The Bitter Truth, das gerade erschienen, bei iTunes Platz 1 in 22 Ländern, Platz 2 in Deutschland und Platz 4 in Großbritannien erreichte.

Auch Within Temptation haben während dieser Phase zwei neue Singles, Entertain You“ und The Purge, veröffentlicht und alle Erwartungen übertroffen. Beide Singles stiegen direkt in die Top 20 der Billboard Mainstream Rock Indicator Charts ein. Fans können sich darauf freuen, dass die Band schon bald mehr veröffentlichen wird. In der Zwischenzeit können die Fans den umfangreichen neu veröffentlichten Musikkatalog auf allen Streaming-Plattformen genießen.

23.11.2022 – Frankfurt – Evanescence & Within Temptation – Festhalle Frankfurt

03.12.2022 – Leipzig – Evanescence & WithinTemptation – Quarterback Immobilien Arena

08.12.2022 – Berlin – Evanescence & WithinTemptation – Velodrom