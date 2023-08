Within Temptation: das Musikvideo zum Titeltrack von „Bleed Out“ ist bereits verfügbar

Am 20. Oktober 2023 wird das neue Studioalbum Bleed Out (Link: hier) von Within Temptation veröffentlicht. Das dazugehörige Musikvideo zum Titeltrack ist bereits verfügbar und kann hier angesehen werden.

Der Song setzt sich mit der schwierigen Situation iranischer Frauen auseinander, die nach dem Mord an Mahsa Amini im Iran für ihre Rechte kämpfen. Frontfrau Sharon erklärt, dass sie eine persönliche Verbindung zu diesem Teil der Welt hat, da sie als Kind im Jemen gelebt hat und ihre Eltern in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens tätig waren. Sie war beeindruckt von der Tapferkeit der jungen Frauen, die trotz der Gefahr ins Gefängnis zu kommen oder Schlimmeres zu erleiden, ihre Schleier verbrannten.

Für das Musikvideo arbeitete die Band mit ihrem langjährigen Freund und Videofilmer Setvexy sowie dem digitalen Designer Rart zusammen. Setvexy filmte die Live-Performance der Band, während Rart diese Performance in eine KI-gesteuerte, animierte Handlung umwandelte. Durch den Einsatz von KI können Within Temptation ihre kreativen Ideen verwirklichen und Videos und Animationen in einer bisher unerschwinglichen Qualität erstellen.

Mehr zum kommenden Album: