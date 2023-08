Wormhole: veröffentlichen dritte Single „Spine Shatter High-Velocity Impact“ vom neuen Album

Wormhole vereinen brutale Riffs und kreischende Dissonanzen zu einer unverwechselbaren Tech-Slam-Kombination.

Am 22. August stellte die Band aus Baltimore eine heroische neue Single mit Slam Worldwide vor. Seht euch hier den monströsen Visualizer zu Spine Shatter High-Velocity Impact an.

Wormhole kommentieren: „In diesem Song kämpfen unsere Helden mit ihrem letzten Widerstand. Sie versuchen verzweifelt, sich zu sammeln, aber trotz ihrer Wut fallen sie einfach auseinander. Wird das Unmögliche wirklich geschehen? Wird unser Held, den wir so sehr lieben und wertschätzen, wirklich verlieren?“

Almost Human kommt am 22. September heraus. Hier können ihr das Album vormerken. Hier vorbestellen.

Wormhole haben bereits die Details zum Album Almost Human veröffentlicht, wie z. B. die Trackliste und das Artwork.

Almost Human – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. System Erase

2. Elysiism

3. Spine Shatter High-Velocity Impact

4. Data Fortress Orbital Stationary

5. Delta Labs

6. Almost Human

7. Bleeding Teeth Fungus

8. The Grand Oscillation

Style: Tech Slam

FFO: Dying Fetus, Defeated Sanity, Ulcerate, Wormed

Line-Up:

Julian Kersey – Gesang

Sanil Kumar – Gitarre

Sanjay Kumar – Gitarre

Basil Chiasson – Bass

Schlagzeug: Matt Tillett

Aufnahmestudio: Gitarren und Gesang wurden im Wormhole HQ aufgenommen. Das Schlagzeug wurde bei AJ Viana Productions aufgenommen.

Produzent & Technik: Almost Human wurde von Wormhole und AJ Viana produziert und aufgenommen. Die Bass-Parts wurden von Alex Weber produziert und bearbeitet.

Mixing: AJ Viana bei AJ Viana Productions

Mastering: Alan Douches

Artwork: Adam Burke bei Nightjar Illustration

Fotos: Eric DeCarlo

Biografie: Nick Senior

Verfügbare Formate:

– CD Digipack

– Digital Download

– Vinyl (Black)

– Vinyl (Grey)

– Vinyl (Orange)

– Vinyl (Green)

Wenn du dein eigenes Genre erfindest, kannst du die Regeln machen, und im Weltraum kann dich niemand in deinen Berechnungen korrigieren. Wenn Wormholes exzellentes The Weakest Among Us zu 50 % aus Tech-Death und zu 50 % aus knallhartem Brutal-Death-Metal bestand, dann ist ihr Season of Mist-Debüt eine echte Steigerung des Tech-Slams, dem Markenzeichen der Band aus Baltimore. Es ist die Art von Platte, die dein Gehirn durcheinanderbringen und deinem Nacken ein schönes Chiropraktik-Training liefern kann. Almost Human fühlt sich an wie die Zukunft des Extreme Metals, die entweder aus dem Weltraum oder von einer Nintendo-Cartridge geliefert wird (dazu später mehr).

Also, was zum Teufel ist „Tech Slam“ genau? Nun, der fröhlich amorphe und unheilige Begriff entstammt einem Ethos, das die Gitarristen Sanil „Noni“ Kumar und Sanjay Kumar in (wahrscheinlich) Tausenden von Stunden Metroid- und Doom-Spielen entdeckt und perfektioniert haben – ihr wisst schon, eine tatsächliche musikalische Meisterschaft. Almost Human, das am 22. September 2023 erscheint, ist mächtiger, wendiger und verwirrender für Tortendiagram-Enthusiasten als alles andere, was vorher kam. Die Fortsetzung ist immer größer, düsterer und in diesem Fall mit viel mehr verpixelten Space-Horror-Eingeweiden bedeckt. „Mein ‚Wormholio-Rechner‘ beziffert ihren Sound auf 91% Tech und 89% Slam, mit einer Steigerung der „super“-Statistiken irgendwo im Bereich von 420%. Es gibt auch einen klaren Schwerpunkt auf der Verstärkung ihres dissonanten Death-Einflusses, der Art von unheimlichen Melodien, die sich anfühlen, als würde Samus darauf herumtrampeln.“

Es gibt eine klare Balance auf Almost Human: Die Songs sind abenteuerlicher, aber auch sofort einprägsam. Keine zwei Songs klingen gleich, und diese Vielfalt im Songhandwerk (Level Design?) zeigt, wie Wormhole an ihren technischen und Slam-Reglern schieben und ziehen, um herauszufinden, was für den Song am besten ist; Spoiler, es sind immer Riffs. Was nach mehrmaligem Hören ebenfalls deutlich wird, ist, wie sehr die Kumar-Brüder ein Gespür für Ort, Humor und einen konsistenten Vibe haben. Dies ist immer noch dieselbe Band, die dafür bekannt ist, Samstagmorgen-Cartoons zu zeigen, und Almost Human unterstreicht weiterhin, dass Wormhole als musikalische Einheit todernst ist, aber die Jungs, die Tech Slam machen, sind keine stoischen Kreaturen. Wenn man sich mit ihnen unterhält, spürt man eine Wärme und Freude, die nur noch größer wird, wenn man sie nach ihrem Lieblings-Metroid-Spiel fragt (das ist eine Frage für eine Liveshow). „Was ist das für eine Stimmung, der ihr nachjagt?“

Sanjay erzählt:

„Die Tech-Slam-Symbolik basiert auf Metroid und Doom, und wir haben noch keinen Song darüber geschrieben, aber auch Alien. Diese drei Dinge sind brutale Sci-Fi-Universen, also versuchen wir, diesen Sound zu verkörpern. Die Slam-Riffs, man kann das brutale Töten von Sachen mit den brutalen, klobigen Riffs verbinden; das ist eine Übereinstimmung, die seit den Neunzigern besteht. Das ist also der Slam-Teil, und der Tech-Teil war schwieriger, diesen Vibe zu treffen, also machen wir es irgendwie anders. Ich neige zu sehr dissonantem Zeug, wie Artificial Brain und Dysrhythmia. Ich denke, dass Disso-Death und Heavy normalerweise nicht zusammenpassen, obwohl sie es sollten.“

„Und was die Stimmung angeht“, fügt Noni hinzu, „so gehe ich auf zwei Arten vor. Beim Metroid-Soundtrack oder -Universum gibt es eine düstere Atmosphäre, aber auch eine Menge schöner Bilder. Wir wollten einen Weg finden, um diesen sehr hübschen, etwas abgehobenen Sound in Songs mit einem sehr aggressiven und gutturalen Ansatz unterzubringen.“

Wie ein anderes berühmtes Sci-Fi-Horror-Meisterwerk aus einem anderen Medium ist Wormholes sich wandelnder, amorpher Stil perfekt geeignet, um sich einzugliedern und so ziemlich jeden Fan von Heavy Music zu verblüffen.

Wenn frühere Alben die frühe Generation von Tech Slam mit geringerer Auflösung waren, ist Almost Human der 4K-Neustart, bei dem man jedes Pixel von Terror und Ehrfurcht sehen kann. Wormhole sind absolut bereit für ihre Nahaufnahme. Bereite deine Würmer und deine Löcher vor, Tech Slam ist hier, um zu bleiben.

