Metal Barbecue Festival XIII: findet am 25.04.2026 in Kamen statt mit Tarchon Fist, Necroknight, Metal Law und BIWO

Am 25.04.2026 findet im Freizeitzentrum Lüner Höhe in 59174 Kamen, Ludwig-Schröder-Str. 18, bereits zum 13. Mal das beliebte Metal Barbecue Festival statt. Zu gekühlten Getränken und Leckerem vom Grill ab 17:00 Uhr gibt es gleich vier Metal-Hochkaräter live auf der Bühne zu sehen und zu hören.

Headliner ist die 80er Heavy Metal & Hard Rock-Band Tarchon Fist, die für diese Einzel-Show aus Italien und der Schweiz anreisen wird!

Los geht es mit dem Live-Programm auf der Bühne um 18:00 Uhr. Folgende Bands rocken für euch:

BIWO (Heavy Metal aus dem Raum Castrop-Rauxel)

BIWO – die erste Band des Abends – steht für absolut grundehrlichen, ansteckend griffingen, betont bodenständigen und klassisch zeitlosen Metal mit einem einem gut dosierten Schuss teutonischer Bulligkeit. Die seit 2020 aktive Gruppe aus dem Raum Castrop-Rauxel präsentiert eine energiegeladene Heavy Metal-Show mit epischen Gitarrenwänden und einer tighten Rhythmusfraktion, die zum Headbangen einlädt.

BIWO – Song Live Now vom Album Life And Death:

Metal Law (Klassischer Heavy Metal aus dem Raum Berlin)

Um 19:00 Uhr betritt die Band Metal Law die Bühne des FZ Kamen. Metal Law aus dem Raum Berlin bieten klassischen Heavy Metal und können es kaum abwarten, auf dem Metal Barbecue Festival XIII in Kamen zu spielen. Bereits 2017 traten sie gemeinsam mit der Headliner-Band Tarchon Fist auf dem Heavy Metal Titans Festival in Oberhausen auf: Beide Bands sind dafür bekannt, in überragender Weise die Stil-Einflüsse von Heavy Metal-Titanen wie Iron Maiden, Judas Priest oder Manowar in ihren Sounds widerzuspiegeln. Ihr könnt euch also auf einen fetten Klang und jede Menge Headbangen freuen.

Metal Law – Album Hellrider:

Necroknight (Epic Death Metal aus dem Raum Münster)

Als dritte Band des Abends spielt die Band Necroknight. Die Epic-Death-Metal-Metaller aus dem Raum Münster entführen euch mit ihren düsteren Sounds in eine andere Welt. Gegründet im Jahr 2021, liefern sie brachiale Klänge und eine mitreißende Bühnenpräsenz. Mit ihren tiefgründigen Texten, donnerndem Schlagzeugspiel und kraftvollen Riffs werden sie euch in ihren Bann ziehen und für Gänsehautmomente sorgen.

Bang your head until you’re dead – stay necro!

Necroknight – Song Awaken The Phoenix vom Album The Skullthrone:

Tarchon Fist (80er Heavy Metal / Hard Rock / NWOBHM aus dem Raum Bologna (IT) und Lugano (CH))

Mit Tarchon Fist als Headliner erwartet euch auf dem Metal Barbecue XIII am 25.04.2026 ein ganz besonderes Highlight:

Durch die Adern dieser energiesprühenden fünf Musiker aus Italien und der Schweiz fließt der großartige Heavy Metal und Hard Rock der Achtziger!

Die Band wirbelt seit 2005 über die Bühnen Europas und spielte auch in Deutschland bereits auf zahlreichen namhaften Festivals wie etwa dem berühmten Wacken Open Air, als Sieger der W:O:A Metal Battle Italy.

In ihrem Live-Sturm entfesseln Tarchon Fist ungebremste 80er Heavy Metal-Stimmung, die einen automatisch die Faust in die Höhe recken lässt und zum Mitrocken antreibt! Ihr Feuerwerk aus klassischem Edelstahl besteht aus überwiegend eigenen knackigen, packenden und hymnischen Mitsing-Ohrwürmern, die sich durch melodische Aggressivität, Abwechslungsreichtum, rockigen Groove, raffiniertes, zweistimmiges Gitarrenspiel und ausdrucksstarke Vocals mit einer enormen stimmlichen Bandbreite auszeichnen.

Frontmann Mirco Ramondo (Ramon) war vormals Sänger einer Iron Maiden-Tribute-Formation und hat es drauf, die Leute mitzureißen und den Songs ihren rebellischen Biss zu verpassen.

Nach ihren Alben Tarchon Fist, Fighters, Heavy Metal Black Force, Celebration, Apocalypse und The Flame Still Burns feierte die Gruppe mit dem Album XX Years Of Rock And Heavy Metal (VÖ: 28.11.2025) ihr zwanzigjähriges Jubiläum und präsentiert daraus die Songs 3 Days In Hell und Crazy Times mit Videos.

Wenn ihr ein unvergessliches, stimmungszündendes und publikumsnahes 80er Heavy Metal-Live-Erlebnis wollt, dann kommt am 25.04.2026 zur Headliner-Show von Tarchon Fist auf das Metal Barbecue XIII Festival im FZ Kamen!

Tarchon Fist – Video zum Song 3 Days In Hell – Album XX Years Of Rock And Heavy Metal:

Tickets im Vorverkauf zum Preis von 15,00 € gibt es direkt im FZ Kamen, per E-Mail an fz-tickets@web.de oder per Anfrage übers Telefon: 0049 2307 12552.

Der Abendkassenpreis beträgt 18,00 €

Seid am 25.04.2026 dabei, feiert eine grandiose Live-Metal-Nacht in Kamen und stöbert in den Merchandise-Angeboten der Bands!

Festival-Link: https://www.facebook.com/events/2737985726396121