Rock Am Hafen Open Air: haben Tarchon Fist, Why Amnesia und Fairytale Metal angekündgt

Das zweitägige Rock Am Hafen Open Air in Recklinghausen, ein Benefizfestival für den Tierschutz Recklinghausen, kündigte TarchonFist als erste Band auf seiner Facebook-Seite an.

Auch in diesem Jahr – am 15.08. und 16.08.2025 – wird es wieder eine Fülle Rock- und Metal-Highlights auf dem Rock Am Hafen Open Air, Saatbruchgelände Herner Str. 184, 45659 Recklinghausen zur Unterstützung des Tierschutzes Recklinghausen geben.

Die erste Bekanntgabe für das Rock Am Hafen Open Air 2025 in Recklinghausen ist die Hard Rock- und Heavy Metal-Band Tarchon Fist aus Italien und der Schweiz, die am 16.08.2025 die Festival-Bühne erobern wird. Why Amnesia und Fairytale Metal vervollständigen das erste Bandtrio und versprechen ein vielfältiges Line-Up.

Auf der Facebook-Seite des Rock Am Hafen Open Airs Recklinghausen darf man auf weitere Band-Ankündigungen für das Festival gespannt sein!

Rock Am Hafen online:

https://www.facebook.com/BenefizrockamHafen

https://www.instagram.com/rockamhafen/

https://rock-am-hafen.de/